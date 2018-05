Historic Racen osakilpailuun ilmoittautui 134 kuljettajaa - mukana useita paikallisia



Jani Hotakainen voitti mini1000-luokan viime vuonna Historic Racen Kemoran osakilpailussa. Sanni Aho

Tulevana viikonloppuna järjestetään Historic Race ratasarjan osakilpailu Vetelissä, Kemoran moottoriradalla. Lauantaina kisa alkaa klo 9 harjoitus- ja aika-ajoilla ja jatkuu varsinaisilla kilpailulähdöillä klo 14. Sunnuntai aloitetaan harjoitusajoilla klo 9 ja kisaa jatketaan klo 10.50 kilpailulähdöillä.

Kilpailussa ovat mukana Historic erikoisvakio, Historic Formula, Formula 4 –autot. Roadsport, Subaru Sport, Locost, SS 1300 sekä Mini 1000. Kilpailun järjestää yhteisvoimin Vetelin urheiluautoilijat ja Ylivieskan urheiluautoilijat. Kilpailuun on ilmoittautunut 134 kuljettajaa.

Historic Race Finland Ry:n ratasarja käsittää kaikille luokille kahdeksan osakilpailua, jotka ajetaan neljänä eri viikonloppuna Suomen moottoriradoilla. Näistä kaksi ensimmäistä ajetaan tulevana viikonloppuna Kemoralla.

Auton historian kunnioittaminen on ensijainen tavoite Historic –kilpailuissa. Omistajat vaalivat kilpuriaan, jolla saattaa olla jo hyvinkin pitkä kilpailuhistoria takana. Vaikka Historic sarjassa kilpaillaankin puhtaasti harrastepohjalta, kisaa käydään tosissaan ja autoja kehitellään sääntöjen puitteissa.

Historic Formula luokassa ajetaan myös ikäkausien mukaan. Kaikki Formulat omaavat kilpailuhistorian omalta aikakaudeltaan. Formula neloset ovat sarjan nopein luokka.

Roadsport on Historic Race Finlandin sisäinen luokka. Kyseessä ovat harrasteautot. Luokka on hyvin suosittu niiden keskuudessa, jotka haluavat itse kehittää ja rakentaa autojaan.

Subaru Sport autot ovat englantilaisen Van Diemen – tehtaan rakentamia, kilpailukäyttöön tarkoitettuja 2-paikkaisia, näyttäviä, ”formulamaisesti” käyttäytyviä kilpa-autoja.

SS 1300 – luokan autot ovat entisen Special Saloon luokan autoja, jotka on hyväksytty kilpailuun vuonna 1995 tai aiemmin.

Locost luokan autot ovat Lotus Seven – tyyppisiä ja putkirunkoisia, itse rakennettuja urheiluautoja.

Mini-1000 merkkiluokka on rata-autoilun vanhin kilpa-autoluokka Suomessa, englantilaiset Minit ovat ajaneet omaan luokkaa jo vuodesta 1978 lähtien. Tämä luokka on myös suurimpia rata-autoluokkiamme, niin myös tässä kisassa. Kemoralle on ilmoittautunut 24 kuljettajaa.

Tämä luokka on suosiossa myös Vetelin Urheiluautoilijoiden keskuudessa. Ensimmäiseen osakilpailuun on ilmoittautunut kuusi oman seuran kuljettajaa sekä kuljettajia Kokkolasta ja Toholammilta.