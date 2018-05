Sievin rekrytointikampanja tuotti toivotun tuloksen



Sievin kunnan ja paikallisten yritysten toteuttama iso rekrytointikampanja onnistui. Pohjois-Savoon suuntautunut kampanja toteutettiin fyysisesti 16. ja 17. toukokuuta, mutta laajemmin valtakunnallisesti myös verkkosivuilla ja nettitelevisiolähetyksellä.

Vaikka viidellä savolaispaikkakunnalla järjestetyt rekrytointitapahtumat olivat yleisömäärältään pettymys, nettitv-lähestystä on katsottu aktiivisesti. Jo sen kuvaamista perjantaina 18.5. kokoontui seuraamaan parikymmenpäinen joukko.

Kampanjaa varten perustettuun toihinsieviin.fi-sivustoon on myös tutustunut jo noin tuhat ihmistä. Sitä kautta hakemuksensa sieviläisiin työpaikkoihin on jättänyt yli 40 ihmistä. Sivusto on pysyvä.

Kampanjassa mukana olleet Sievin Jalkine ja Ojala-Yhtymä saivat viime viikolla suoria hakemuksia kaksinkertaisen määrän normaaliin viikkoon verrattuna.

Koska työvoiman tarvetta edelleen on, Sievin kunta suunnittelee nyt uutta kampanjaa yhdessä koko seutukunnan kanssa. Sen on tarkoitus toteutua elokuussa.