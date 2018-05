Kansanedustaja Hanna Halmeenpää kritisoi Perämeren merivartioasemien lakkautusta



Rajavartiolaitos tiedotti viime viikon tiistaina sisäministeriön päätöksestä lakkauttaa Kaskisen, Kalajoen ja Kemin merivartioasemat vuoden 2018 lopussa. Kalajokinen kansanedustaja Hanna Halmeenpää ei pidä säästösyillä perusteltua ratkaisua hyvänä.

Halmeenpää kertoo tiedotteessaan, että nykytilanteessa Perämeren ja koko pohjoisen Suomen merivartiotoimintaa on hoidettu Virpiniemen keskusmerivartioaseman johdolla, sitä ovat tukeneet Kalajoen ja Kemin merivartioasemat. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelman pohjalta tehtävien säästöjen myötä Virpiniemi jää jatkossa ainoaksi pohjoisen merivartioasemaksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Kalajoen ja Kemin asemien lakkautus heikentää meripelastusvalmiutta Perämeren alueella ja samalla heikkenevät Rajavartiolaitoksen mahdollisuudet hoitaa viranomaisaputehtäviä, Halmeenpää kritisoi.

Kansanedustajan tiedotteessa vedotaan siihen, että Kalajoen ja Kemin merivartiostot ovat toiminta-alueillaan ainoat virkavallan edustajat, joilla on valtuudet toimia vesillä poliisivaltuuksin. Merivartiosto suorittaa esimerkiksi pelastus- ja avustustehtäviä, tekee rajatarkastuksia, valvoo vesi- ja maastoliikennettä, tutkii merialueen öljypäästöt ja hoitaa öljyvahinkojen torjuntatehtäviä yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Merivartiosto avustaa myös sairaankuljetusta ja yleistä pelastustoimintaa merialueelle suuntautuvissa tehtävissä.

– Näen näiden tehtävien hoidon ja meriturvallisuuden kannalta pidän selvänä heikennyksenä sen, että jatkossa erilaisissa meripelastus- ja viranomaistehtävissä Rajavartiolaitoksen läsnäolo Perämeren alueella väistämättä vähenee ja vapaaehtoistoiminnan rooli kasvaa merkittävästi, Halmeenpää sanoo ja epäilee suunniteltujen asemien sulkemisten todellista säästövaikutusta varsin vähäiseksi.

Sekä Kalajoen että Kemin merivartioasemien henkilöstö siirtyy jatkossa työskentelemään keskusmerivartioasemille Haukiputaan Virpiniemeen. Halmeenpää näkee tässä työturvallisuuteen liittyvän lisähuolenaiheen.

– Tietojeni mukaan Virpiniemen merivartioasemalla on ratkaisemattomia sisäilmaongelmia. On mielestäni edesvastuutonta keskittää sinne lisää henkilökuntaa ennen kuin rakennusten terveellisyyteen liittyvät asiat on vastuullisesti selvitetty ja hoidettu kuntoon.