Kalajoen kaupunki selvittää ampumaradan maaperän puhdistamista



Kalajoen hiihtomajan läheisyydessä sijaitseva entinen ampumarata on siirtymässä kaupungin omistukseen. Kaupunginhallitus päätti maanvaihdoista Kalajoen–Alavieskan riistanhoitoyhdistyksen kanssa ilman välirahaa siten, että reilun 2,2 hehtaarin ampumarata-alue siirtyy kaupungille ja vastaavasti riistanhoitoyhdistys saa noin 4000 neliön määräalan Kurikkalantien varresta. Riistanhoitoyhdistys on toivonut aluetta, jonne se voisi rakentaa kokoontumis- ja toimintatiloja.

Ampumaradan alue sijaitsee tulevalla Liikuntapuiston asemakaavan suunnittelualueella sekä Natura-alueella, ja alustavasti sinne on suunniteltu ulkoilu- ja virkistystoimintaa. Tämä edellyttää kuitenkin puhdistustoimia, koska ampumaradan toiminta on pilannut maaperää. Pilaantuneisuusraportti ja alustava riskiarvio on valmistunut viime marraskuussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa hallinnoiva Pirkanmaan Ely-keskus on esittänyt Kalajoen kaupungille, että ampumaradan maa-alueen puhdistaminen ja puhdistuksen suunnittelu toteutettaisiin ohjelman puitteissa kaupungin ja Ely-keskuksen yhteishankkeena. Kaupunginhallitus valtuutti maanmittausteknikon allekirjoittamaan jatkotutkimuksia ja -suunnittelua koskevan yhteistyösopimuksen Ely:n kanssa.