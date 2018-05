Kalajoen kaupunki osallistumassa kerrostalohankkeeseen



Kalajoen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuisi keskustassa vireillä olevaan kerrostalohankkeeseen ostamalla talosta kaksi asuinhuoneistoa, arvoltaan yhteensä 313 750 euroa. Kaupalla katettaisiin kerrostalon maapohjan arvoa niin, että rakennusliikkeelle jäisi siitä maksettavaa vain vajaat 12 000 euroa. Kaupalla halutaan vauhdittaa hankkeen toteutumista, jota maapohjan korkea hinta on jarruttanut.

Kaupungin omistukseen tulisivat 51 neliön ja 44,5 neliön asunnot kolmannesta kerroksesta sekä niiden autopaikat. Huoneistoja voitaisiin tarjota vuokralle esimerkiksi paikkakunnalle muuttaville uusille työntekijöille ja perheille. Huoneistojen mahdollista myyntiä harkittaisiin myöhemmin.

Kalajoentien varteen kotiseutumuseon kohdalle suunniteltu kerrostalohanke on siirtynyt VTE-Rakennus Oy:ltä ja Kalajoen Rakennus Oy:ltä Rakennusliike Sorvoja Oy:lle, joka on toteuttamassa hankkeen aiempien suunnitelmien ja piirustusten mukaisesti. Rakennusliike Sorvoja Oy on ilmoittanut hakevansa rakennuslupaa kevään kuluessa, ja hanke on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 aikana. Kohteen varausaste oli maaliskuun alussa noin 70 prosenttia kaupungin huoneistot mukaan lukien.