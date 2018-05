Veneiljät törmänneet työmaasiltaan Pietarsaaressa: Nyt pilareihin asennetaan suojat



Veneilijät ovat tömänneet Lammassaaren työmaasillan pilareihin. Tapio Lehtinen

PIETARSAARI (KP)

Pietarsaaren rantatiellä sijaitsevan Lammassaaren sillan pilareihin asennetaan suojaus veneportilla tapahtuneiden törmäysten takia.

Lammassaaren sillalla on menossa siltaremontti. Sillan alle on rakennettu remontin ajaksi työsilta, jonka keskellä on 5 metriä leveä veneportti vesiliikennettä varten.

Venettä on vaikea ohjata veneportin läpi juoksutusten aikana. Kokeneetkin veneilijät ovat törmänneet veneportin pilareihin voimakkaan virtauksen takia.

ELY-keskus on tilannut urakoitsijana toimivalta Kreate Oy:ltä suojauksen veneportin pilareihin. Suojaus toteutetaan tämän viikon aikana.

Portti suljetaan työn ajaksi, koska suojaus asennetaan lautalta käsin.

Työn arvioidaan kestävän pari päivää. Venereitti on käytettävissä, mutta veneliikenteen on varauduttava viivästyksiin.