Pyörällä Pariisiin – hyväntekeväisyyspyöräily Team Rynkeby God Morgon kerää varoja syöpäsairaille lapsille



Tuula Forsanderin keltainen pyörä on hankittu matkaa varten. Kaikilla osallistujilla on samanlainen pyörä. Helena Koivusalo

Helena Koivusalo

Teerijärveläinen Tuula Forsander on yksi Team Rynkeby God Morgon Vaasan 36:sta pyöräilijästä, jotka polkevat kesäkuussa noin 1300 kilometriä Vaasasta Pariisiin.

Kyseessä on pohjoismaiden suurin hyväntekeväisyyspyöräily, johon osallistuu kaikkiaan noin 1900 pyöräilijää ja 450 huoltotiimiläistä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista ja Färsaarilta. Tapahtumalla kerätään varoja vakavasti sairaiden lasten tukemiseen kaikissa Pohjoismaissa.

Forsander kertoo harrastaneensa pyöräilyä siitä saakka, kun kahdeksanvuotiaana oppi polkemaan aikuisten pyörällä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– 29 vuotta sitten hankin ensimmäisen kippurasarvisen pyörän. Pyöräily on aina ollut minulle hyötyliikuntaa ja läpi elämäni olen liikkunut voidakseni hyvin. Olen osallistunut myös Naisten Kympeille ja muutamaan minitriathloniin. Viime vuosina olen kiertänyt kuntoilumielellä useita lähiseudun pyöräilyajoja ja Ruotsissa 300 kilometrin Vätternrundanin, kertoo Forsander.

Team Rynkeby God Morgon ei ole kilpailu. Mukana projektissa on kaikenikäisiä pyöräilijöitä eri kuntotaustoista. Mukaan matkalle lähtee myös kahdeksan hengen huoltojoukko, joka vastaa matkan aikana huolloista, majapaikoista ja ruokailuista.

Osallistujat maksavat itse kaikki kulut projektin aikana aina vaatteista pyörään ja majoituksiin. Jokainen osallistuja hankkii lisäksi sponsoreita, joiden lahjoittamat varat lahjoitetaan Suomessa lyhentämättöminä syöpäsairaiden lasten hyväksi ja syöpähoitojen kehittämiseen Aamu Säätiölle ja Sylva ry:lle.

– Laitoin viime syksynä hakemuksen joukkueeseen, kun ajattelin, että tämä olisi mahtavan kokemuksen lisäksi myös hyvä tapa auttaa. Olin pökertyä, kun sitten kuulin päässeeni mukaan joukkueeseen, kertoo Forsander.

– Mieheni on myös mukana huoltojoukoissamme, joihin oli erillinen haku. Tämä on meidän yhteinen projekti. Ei mikään lomareissu, mutta varmasti ikimuistoinen matka, hymyilee Forsander.

Joukkueen yhteinen harjoituskausi alkoi lokakuun alussa ja harjoituksia on jatkettu läpi talven niin yhdessä kuin yksinään peruskuntoa kohottaen. Forsander on joukkueen ainoa jäsen Keski-Pohjanmaalta. Hän on harjoitellut paljon yksikseen, mutta myös joukkueen yhteisiä harjoituksia on kertynyt niin hallipyöräilyn kuin spinningin parissa.

– Vuosi on vaatinut äärimmäisen paljon pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista, mutta on tämä antoisaa. Ja uusia ystäviä on kertynyt valtavasti, sanoo Forsander.

Kesäkuun alussa on luvassa vielä joukkueen yhteinen ajoleiri Vaasasta Kaustiselle, johon osallistuu myös huoltojoukot. Leiri toimii kenraaliharjoituksena matkalle lähtijöille ennen juhannuksen jälkeen alkavaa noin 1300 kilometrin koitosta.