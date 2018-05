Down by the Sunti -festivaali viikonloppuna Kokkolassa – konsertit levittäytyvät keskustaan



Kokkolan keskustassa voi tulevana viikonloppuna kuulla monenlaista musiikkia. Down by the Sunti -festivaalilla esiintyy Keski-Pohjanmaan konservatorion ja Centria-ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijoita erilaisissa kokoonpanoissa. Ohjelmistossa on niin klassista musiikkia, kansanmusiikkia kuin pop/jazz-bändejäkin.

Kokonaan opiskelijavoimin toteutettava festivaali järjestetään nyt ensimmäistä kertaa.

Down by the Suntin tapahtumapaikkana on Purjelava, mutta konsertteja on myös sen ympäristössä.

Tapahtuma järjestetään 25.-26.5. Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.