Sisämaassa lämpimintä – helleraja meni rikki Ylivieskassa ja Haapavedellä



Viikko on alkanut Keskipohjanmaan levikkialueella varsin lämpimästi.

Alueen Ilmatieteen laitoksen mittauspisteillä Ylivieskassa ja Haapavedellä yllettiin maanantaina iltapäivällä jo hellelukemiin. Ylivieskassa elohopea nousi 25,8 asteeseen ja Haapavedellä 25,2 asteeseen.

Lämmintä on ollut myös muilla alueen mittauspisteillä: esimerkiksi Halsualla on hätyytelty hellerajaa. Helleraja ylittyy virallisesti, kun lämpötila on yli 25 astetta.

Toukokuu on tänä vuonna ollut varsin helteinen. Hellettä on maanantain lisäksi ollut useampana päivänä äitienpäiväviikonlopun tienoilla.