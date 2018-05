Mielipide: Jumalan ei ole tarve muuttua koskaan, vaikka ihminen aikojen saatossa muuttuukin



Sunnuntain KP:ssä (13.5) oli juttu ”Kaksoiselämän loppu”. Se kertoi Patrik Tiaisesta. Siinä sanottiin että ”Tiaista peloteltiin Jumalan rangaistuksella”. Siitä tuli mieleen seuraavaa: Ei tarvi Jumalan tuomioita pelätä, jos ihminen tämän elämän aikana tulee koko maailmaa rakastavan Jumalan eteen, syntinsä tunnustaen, katuen ja parannusta tehden. Ja siihen jokaisella olisi aihetta. Kenellä mitäkin. Myös minulla. Hän haluaisi antaa synnit anteeksi. Eikä silloin tarvi tulevaa peljätä.

Hyvä esimerkki tästä on kaveri, josta käytetään nimitystä tuhlaajapoika., Luuk.15. Hän erään kerran pyysi isäänsä antamaan hänelle oman osansa omaisuudestaan. Poika sai mitä halusi, pakkasi laukkunsa ja lähti ”kaukaiseen maahan”. Siellä hän vietti ”paheellista elämää.” Mitä kaikkea siihen sisältyi, ei siitä kerrota yksityiskohtia. Poika tuhlasi kaiken mitä hänellä oli. Sitten hän ”meni itseensä”. Hänelle alkoi valkenemaan, että minulle käy tässä ennen pitkää huonosti. Hän päätti palata kotiin ja tunnustaa väärät tekonsa, selittelemättä, ketään syyllistämättä. Jos haluat tietää mitä silloin teki tuo poikaansa, sitä tuhlaajaakin niin paljon rakastanut isä, niin lue se sieltä Isosta Kirjasta

Tämä kertomus on esimerkki Suuremmasta Rakkaudesta kuin kenenkään ihmisen rakkaus on. Se on esikuva Jumalan rakkaudesta. Ja sen Rakkauden Hän tahtoisi kaikenlaisille ihmisille osoittaa. Ihmisen osuudeksi jää paluu Isän luo, syntien tunnustaminen ja – hylkääminen.

Mutta hyvät ystävät! Vuosikymmenien aikana olen sen verran Raamattuani lukenut, että tiedän, että Jumala ei ole semmoinen lepukenkä, jolle kaikki passaa. Joka ihmisten pahuutta katselee läpi sormien ja muuttaa mieltään sen mukaan kuin ihmiset tykkäävät, ja tekee ihan mitä vaan me sanotaan. Patrik Tiainen sanoo kirjoituksessaan: ”Itse ajattelen niin, että moni asia on muuttunut sen jälkeen, kun Jumala loi ihmisen. Nyt on kyse siitä, miten me suhtaudumme ihmiseen, joka on muuttunut.” Niin, ihmiset ovat aikojen saatossa muuttuneet, se on surullisen totta. Mutta Jumalan ei ole tarve muuttua koskaan miksikään. Hän esitteli itsensä Moosekselle: ”Minä olen se, joka olen”. Minkä Hän on kirjoittanut, sen Hän on kirjoittanut. Eikä Hänen tarvitse ottaa sanojaan takaisin missään asiassa.

Meidän on syytä muuttaa mielemme Hänen tahtonsa mukaiseksi. Ja silloin meille hyvin käy! Jumala yhä on ”armahtavainen ja laupias.” Mutta Hän yhä toimii omilla ehdoillaan.

Kaikella kunnioituksella,

Tuula Palola

VETELI