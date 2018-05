Toukokuu jatkuu kuivana – sademäärät jäävät alle keskiarvon



Laura Läspä

Sateet ovat jääneet väjäisiksi toukokuun aikana. Pohjoisinta Lappia lukuunottamatta koko maassa vallitsee tällä hetkellä ruohikko- ja metsäpalovaara. Kuivuudesta johtuen myös Keski-Pohjanmaalla metsäpalovaara on ilmeinen. Ilmatieteenlaitoksen mittausten mukaan alueella on viimeksi satanut 5. toukokuuta.

Toukokuu on yksi vähäsateisimpia kuukausia Suomessa, mutta toistaiseksi Keski-Pohjanmaalla ollaan vielä selvästi jäljessä kuun keskiarvioista. Kaustisella Tastulassa on mitattu tässä kuussa viisi sadepäivää, kun kuukauden keskiarvo mittausasemalla on kaksitoista sadepäivää. Halsuan Purolassa toukokuun keskiarvo on yksitoista sadepäivää, mutta mittausasemalla on mitattu tässä kuussa toistaiseksi vain neljä sadepäivää.

Toukokuuta on vielä jäljellä, mutta Ilmatieteenlaitoksen päivystävän meterologin Juha Tuomalan mukaan Keski-Pohjanmaalle ei olla näillä näkymin tiedossa suurempia sadealueita.

– Ensi viikon alkupuolella on mahdollisuus hajanaisiin sadealueisiin, mutta niistä ei vielä voida olla varmoja, Tuomala kertoo.

Kuluvan viikon aikana Keski-Pohjanmaan yli kulkee Tuomalan mukaan hajanainen kylmä rintama, jolloin on pieni mahdollisuus vähäisiin sadekuuroihin. Tuomalan mukaan on kuitenkin todennäköistä, että sadetta ei tälle viikolle saada.