Sun Pampasin rakentaminen alkaa jouluvaloista Ylivieskassa



Akustiikan käyttöpäällikkö Paavo Helminen vastaa jäähallin valaisemisesta muun muassa jouluvalonipuilla. Anne Mattila

Kaupunkifestivaali Sun Pampasin rakentaminen Ylivieskaan on alkanut. Kalajokilaakso Areenan jäähalliolosuhteet luovat omat haasteensa, mutta niihin on tartuttu ammattilaisten voimin.

Mikko Mäki Ylivieskan äänentoistopalvelusta vastaa äänentoiston lisäksi 12 x 50 metrin lavan rakentamisesta ja Akustiikan käyttöpäällikkö Paavo Helminen valaistuksesta.

– Me rakennamme lavan, linjat, teemme lavalle perusvalaistuksen ja laitamme kankaat akustiikan parantamiseksi. Artistit tuovat kukin omat mausteensa esitykseen, kuten soittimet, lisää valoja ja byrolaitteet, Mäki kertoo.

Helminen rakentaa tunnelmavalaistuksen, johon kuuluvat muun muassa 70 jouluvalonippua katosta riippuvina terttuina.

Kesäkuun 9.-10. päivinä Sun Pampasin areenakonserttien esiintyjäkaarti on nimekäs: Pauli Hanhiniemen retkue, Suvi Teräsniska, Katri Helena, Juha Tapio sekä paikallisista Borduna, The Gerogies sekä Dj. Roisto. Lauantaina päivällä on lapsille tarkoitettu Ti-Ti Nallen konsertti sekä nuorille tarkoitettu vapaakonsertti perjantaina.

Tapahtumaan odotetaan 3 000 lipunostanutta katsojaa.