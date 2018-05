Toukokuu on ollut varsin helteinen – helleraja voi mennä rikki jälleen maanantaina



Aurinko paistaa lähipäivinä. Hanna Rautio

Katariina Poranen

Ilmatieteen laitos ennustaa viikon alkuun hyvin lämmintä säätä. Sisämaassa Keskipohjanmaan levikkialueella lämpötila voi nousta yli hellerajan. Esimerkiksi Halsualle ennustetaan maanantaille parhaimmillaan 26 astetta ja tiistaille 25 astetta.

Helleraja ylittyy virallisesti, kun lämpötila on yli 25 astetta. Toukokuussa levikkialueen sisämaassa on ollut jo viisi hellepäivää: Ilmatieteen laitoksen mittauspisteellä Halsuan Purolassa on mitattu yli 25 asteen lämpötiloja 12., 13., 14., 15., ja 16. toukokuuta. Ylivieskan mittauspisteellä hellepäiviä on ollut neljä: 12., 13., 15., ja 16. toukokuuta.

Kuluva vuosi poikkeaa selvästi viime vuodesta. Silloin Keski-Pohjanmaalla ei ollut koko kesänä yhtään hellepäivää.

Suomessa hellettä on useimmiten heinäkuussa, keskimäärin 16 päivänä. Toukokuussa hellepäiviä on koko maassa keskimäärin kolme.