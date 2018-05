Pääkirjoitus 21.5 varoittelee kotitalouksia koron nousemisen seurauksista



"Velka on veli otettaessa mutta muuttuu velipuoleksi takaisinmaksettaessa.

Suomalainen sanonta on syytä pitää mielessä lähivuosina kun työllisyys näyttää kaikkien tilastojen mukaan kohenevan ja elämme talouskasvun aikaa. Korot ovat olleet ennätyksellisen pitkään alhaalla mutta kukaan ei voi taata, etteivätkö ne jossain vaiheessa lähde nousuun.

Viimeksi lauantaina Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen varoitti kotitalouksien velkaantumisesta. Liikasen viesti oli, että kaikki velat lankeavat aikanaan niiden ottajien maksettaviksi. Viime vuonna suomalaisilla oli asuntolainaa noin 95 miljardia euroa. Jos korot nousisivat prosentin, maksettavaa kertyy saman tien 950 miljoonaa euroa.

Jos ja kun tuollainen rahasumma koronnousun jälkeen ohjautuu palkkapussista pankeille eikä kulutukseen, laskee kotimainen kysyntä ja sillä on aina omat heijastusvaikutuksensa myös työllisyyteen.

Vielä muutama vuosikymmen sitten pisimmät laina-ajat olivat noin 10 vuotta. Nyt lainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet jopa 25 vuoteen. Pitkä takaisinmaksuaika on houkutin mutta on syössyt suomalaisia kotitalouksia myös lainaharhaan. Pitkät takaisinmaksuajat ovat johtaneet siihen, että viimeisen 20 vuoden aikana kotitalouksien yhteinen velka on yli kaksinkertaistunut.

Mikäli korot lähitulevaisuudessa nousevat, päätyvät monet pankit todelliseen stressitestiin. Millaisilla vakuuksilla ne ovat lainoja myöntäneet. Asuntojen hinnat ovat varsinkin kehittyvissä kaupunkikeskuksissa nousseet. Kun myyntihinnat ovat pilvissä, yhä useampi asuntoa ostava valitsee tai joutuu valitsemaan rahoituskuvion, jossa asuntoon pääsee kiinni 30-40 prosentin osuudella sen velattomasta myyntihinnasta. Pankin lainan jälkeen loppu, 60-70 prosenttia asunnon hinnasta voi olla taloyhtiön lainaa. Mutta sekin on asuntoyhtiön omistajien lainaa, palkkapussi ohenee myös yhtiövastikkeen rahoitusosuuden verran.

Tämänkin asian nurjat puolet on jo nähty. Taloyhtiöt ovat joutuneet kiristämään sääntöjään kun maksuvaikeuksiin joutuneille asunnon omistajille on kertynyt vastikerästejä. Lisäksi kotitalouksien velat ovat vahvasti keskittyneet. Noin kymmenellä prosentilla kotitalouksista on niskassaan puolet kaikista kotitalouksien veloista.

Takana ovat ne ajat, jolloin inflaatio "maksoi" osan lainoista. Asuntolainan korkovähennys oli vielä vuonna 2014 jopa 75 prosenttia. Tänä vuonna asuntolainojen korkovähennysoikeus verotuksessa on enää 35 prosenttia ja ensi vuonna vain 25 prosenttia. Eikä tuo vanha aika velkaisessa valtiossa enää palaa.

Kauko Palola