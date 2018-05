Kauko Niemi pohtii vieraskolumnissaan demokratian kurittamista



Hallituksen käsitys demokratiasta saa yhä oudompia piirteitä. Tästä käy hyvänä esimerkkinä sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätös olla lausumatta sanaakaan hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022. Päätös tehtiin hallituspuolueiden äänillä. Kaiken taustalla on yhä kireämmäksi käyvä sote-aikataulu, sillä sote- ja maakuntalakien pitää olla hyväksyttynä heinäkuun alkuun mennessä, mikäli suunnitellusta maakuntavaalien aikataulusta aiotaan pitää kiinni.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen huomioimatta jättäminen julkisen talouden suunnitelmassa tulee näkymään palveluiden saatavuudessa ja koskettaa palveluita tarvitsevia vähäosaisia kaikkein eniten. Jokainen hallituksessa istuva tietää, että sote-uudistuksen kustannukset tulevat nousemaan nykyisestä jopa miljardeja. Ja maakunnille se käytännössä tarkoittaa nälkäkuuria.

Moneen otteeseen olen kertonut huoleni vanhuspalveluiden tilanteesta. Nämä päätökset näkyvät tulevaisuudessa meidänkin alueella ikäihmisten hyvinvoinnissa. Eikä asiaa helpota yhtään nykytilanne. On turhaa hehkuttaa saavutettuja säästöjä, kun ei kerrota kolikon toista puolta. Vanhuspalveluiden alasajo on tällä hetkellä todellisuutta. Laitospaikkojen vähentäminen ja kotihoitoon satsaaminen tuntuu hyvältä ajatukselta. Totuus tulee kuitenkin esille asiaa enemmän tarkastellessa. Hoitajien määrä on liian pieni suhteessa kotihoidon asiakkaisiin. Minua ainakin pelottaa tulevaisuus, mikäli kohtalona on joutua asumaan yksin, kun ainoa valopilkku on kiireinen hoitaja iltakäynnillä, joka poistuu samasta oven aukaisusta kuin on tullutkin. Se siitä inhimillisyydestä, sillehän ei uudistuksessa ole sijaa.

Vanhuspalvelut ovat vain yksi osa kokonaisuutta. Kuinka käy pitkäaikaissairaiden, mielenterveyskuntoutujien, vammaispalveluiden ja kuinka hoidetaan kouluterveydenhuolto? Ilman tarvittavaa rahoitusta tulevilla maakuntapäättäjillä on oikeasti ongelmia tiedossa.

Vaikka olenkin huolissani tilanteesta, enkä ymmärrä hallituspuolueiden kiirettä asiassa, ymmärrän kuitenkin uudistuksen tarpeellisuuden. On kuitenkin kohtuullista miettiä uudistusta palveluntarvitsijoiden näkökannalta, eikä uudistuksen myötä mahdollistuvan rahastuksen ihmisten terveydellä ja palveluiden tarpeella. Se ei ollut alunperinkään uudistuksen tarkoitus.

Kysymysmerkkejä on erittäin paljon tässä historiallisessa uudistuksessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätös lausumatta jättämisestä toi niitä ison tukun lisää. Päättäjien on syytä muistaa, että kukaan ei ole ikuinen ja jokainen tarvitsee joskus apua. Kaikkein eniten sitä tarvitsee jatkossakin pienituloiset, vähäosaiset ihmiset.

Mitä demokratiaan tulee, siitä ei näissä maakunnissa tarvitse puhua. Vaarana on yksipuoluejärjestelmän vahvistuminen. Ja siitähän ei maailmalla ole hyviä kokemuksia.

Kirjoittaja on Pohjanmaan Vasemmiston pj.