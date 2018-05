Ei mopolla mahottomia, mutta kilpa-ajoa kuitenkin – Moottoripajanuoret kisailivat Kalajoella



Mopokisassa nähtiin myös liki paikallista väriä Ylivieskan joukkueen muodossa. Kisa oli nuorille ensimmäinen laatuaan ja he joutuivat ajamaan sen lempääläisiltä lainatulla mopolla, mutta tuloksena oli kuitenkin ensimmäinen sija. Kuvassa vasemmalta oikealle Veikka Junttila, Veeti Jokitalo, joukkueenjohtajana toiminut Esa Matikainen ja Juho Kitinoja. Kuva Markus Kärkinen Markus Kärkinen

Kalajoella kuultiin moottorin pärinää ja putkien pauketta, kun moottoripajojen nuoret kokoontuivat kisailemaan eri puolilta maata kansallisiin Kevätajoihin. Kaikkiaan mukana oli useita kymmeniä nuoria niin autojen kuin mopojenkin puikoissa. Autoilla reviteltiin Isokallion moottoriradalla, kun taas mopoille annettiin kyytiä Safaritalon mikroautoradalla. Autoilla kisattiin kelloa vastaan, mopoilla ajettiin kolmen tunnin mittainen kestävyyskisa. Kaikkiaan mukana oli viisi autokuntaa ja neljä mopokuntaa.

Eräs osallistujista oli lempääläinen Valtteri Harkote, jonka tiimi kiersi rataa e36-korimallin BMW 320:llä. Harkotteen tavoitteena oli nopeimman ajan kellottaminen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

- Voittohan se aina miellyttää, mutta tärkeintähän se on, että kaikki on hengissä, nuorimies veisteli ajonsa jälkeen.

Hän on ollut mukana rakentamassa autoa alusta asti. Kaikkinensa sosiaalinen moottoripajatoiminta on Harkotteen mieleen.

- Yhteishenkihän tässä on tärkeintä, tämä on tiimityötä. Eipä sitä yksin olisi tällaista saanut aikaiseksi. Mukavaa kun saa ajaa eri laitteilla ja on kaveritkin mukana, hän kommentoi.

Moottoripajat toimivat usein seurakuntien alaisuudessa, mutta osa niistä on kuntien tai esimerkiksi 4H:n kaltaisten yhdistysten pyörittämiä. Valtakunnallisesti moottoripajatoimintaa koordinoi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon alainen Nuori kirkko ry, ja sen lisäksi Kalajoen tapahtumaa oli järjestämässä Kalajoen seurakunta. Valtakunnallinen ajotapahtuma oli laatuaan ensimmäinen Kalajoella.

- Tämähän on ihan huippumäärä osallistujia, nyt on paljon sekä mopoja että autoja, tapahtuman järjestämiseen osallistunut Kalajoen seurakunnan nuorisotyöntekijä Tanja Vähäoja iloitsee.