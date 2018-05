Jutta Urpilainen perää eduskuntakolumnissaan turvaa Soiten tulevaisuuteen



Ensi sunnuntaina järjestän Kokkolassa keskustelutilaisuuden presidentti Tarja Halosen kanssa. Keväällä tuli kohdaltani täyteen 15 vuotta kansanedustajana. Yhteistyö alueemme ihmisten sekä eri yhteisöjen kanssa on ollut minulle kunnia-asia. Viime viikolla kiertäessäni vuotuista vaalipiirin kuntakierrosta Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa kohtasin huolestuneita ihmisiä: mikä on alueemme sosiaali- ja terveyspalvelujen kohtalo sote-uudistuksessa.

Laadukkaat ja tasa-arvoiset sote-palvelut ovat hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Lompakon paksuus tai postinumero eivät saa määrittää sitä, saako ihminen palveluita ja kuinka laadukkaita palveluja. Sote-palvelut luovat meille myös turvallisuudentunnetta. Hädän hetkellä on apu saatava - läheltä.

Olemme Keski-Pohjanmaalla pyrkineet kehittämään omia sote-palveluitamme. Esimerkkinä vaikka Soiten perustaminen. Sillä pyrittiin luomaan toimivat hoitoketjut ja lisäämään yhteistyötä eli integraatiota sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Tämän uskottiin paitsi pienentävän sote-kuluja myös nykyistä paremmin turvaavan monipuoliset palvelut. Edellisvuoteen verrattuna Soiten tulos oli viime vuonna reilusti ylijäämäinen. Samalla Soite on pyrkinyt pitämään kiinni hoidon korkeasta laadusta.

Valitettavasti Soiten toiminnan yllä on kuitenkin tummia pilviä. Keskittämisen innossa ollaan nyt romuttamassa kustannustehokasta ja järkevää toimintaa. Juha Sipilän hallitus nimittäin hyväksyi viime vuonna ns. palvelujen keskittämisasetuksen, jossa asetettiin tietyille erikoissairaanhoidon toimenpiteille määrälliset kriteerit. Jatkossa esim. keinonivelkirurgisia toimenpiteitä pitäisi olla 600 kappaletta vuodessa, jotta näitä operaatioita voitaisiin jatkossakin tehdä omassa keskussairaalassa. Nyt Soite ei yllä vaadittuihin toimenpidemääriin. Ellemme onnistu saamaan lisää leikattavia asiakkaita Soiteen, asetus johtaa siihen, että keskussairaalassa kriteerit eivät täyty. Tästä syystä joudutaan sairaalan leikkaustoimintaa vähentämään.

Valtakunnallisesti keskittämistä tuskin voidaan tyystin estämään. Keskittäminen suurempiin yksiköihin on järkevää toimenpiteissä, joita tehdään vain muutamia vuodessa. Päivittäisten toimenpiteiden keskittäminen voi hyvinkin rampauttaa toimivan sairaalan kokonaisuuden. Syntyy ikävä kierre, jossa ilman riittävää leikkaustoimintaa ei ole toimivaa päivystystä, eikä synnytyksiin ja muihin erikoisalojen toimintoihin ei voida taata riittävää osaamista. On potilaan etu, että päivystyksessä on tarpeeksi osaamista. Kriittiset sairaudet tunnistetaan ja hoidot käynnistetään nopeasti ja turvallisesti.

On vahvat inhimilliset ja taloudelliset perusteet sille, että keskussairaala Kokkolassa saisi jatkaa hyvää työtään ja kirurgiset toimenpiteet säilyisivät. Tämä edellyttää asetuksen muuttamista, mitä me demarit toivomme. Elleivät hallituspuolueet taivu, saadaksemme Soiteen lisää asiakkaita on yhteistyötä haettava ennakkoluulottomasti naapurisairaanhoitopiirien sekä Oulaskankaan ja Malmin aluesairaaloiden kanssa. On uudenlaisen yhteistyön aika.

Yhdenvertaiset sote-palvelut pitää taata myös keskipohjalaisille. Siinä toteutuu oikeus ja kohtuus.

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.)