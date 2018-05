Lukijan mielepide: Pystymehtä oli näkemisen arvoinen



Olin perjantai-iltana Ullavan Rahkosen monitoimitalolla katsomassa teatteri Pystymehtän esitystä Mestarin naiset. Esitys oli niin vaikuttava, että haluan kehua ja kiittää siitä heti tuoreeltaan. Yllytän myös kaikkia muita menemään katsomaan esitystä vielä sunnuntaina, sillä katsomot eivät ole olleet tähän asti täynnä.

Aivan perustellusti voi sanoa, että Katja Hakalan käsikirjoittamaa ja ohjaama Mestarin naiset on ainutlaatuinen esitys. Pystymehtän suuri, eri-ikäisistä näyttelijöistä koostuva joukko esittää sen mestarillisesti. Toimittaja Tiina Ruotsala arvioi ja kiitteli näytelmää kenraaliharjoituksen nähtyään (KP.12.5.). Arvioon ja kiitoksiin voi todellakin yhtyä. Nyt, kun ryhmä on esittänyt näytelmää jo muutaman kerran, se on hioutunut ja sujuu loistavasti. Kolmituntinen esitys, plus väliaika, ei tunnu todellakaan liian pitkältä, kuten Ruotsala kritisoi.

Juoni kantaa ja tuoleille on saatavissa pehmusteita. Katja Hakalan taitoa luoda Raamatun pohjalta näin hieno ja puhutteleva teksti sekä laulut ja sävellykset, täytyy ihailla. Se on mestarillista. Idearikas ohjaus ja hyvin toteutetut tekniset oivallukset tuovat sanoman vaikuttavsti esille.

Esityksessä on lukuisia yksilöiden huippusuorituksia, eikä joukkojen kohtauksissa ole yhtään heikkoa kohtaa. Taidokas musiikki tukee esitystä erinomaisesti.

Ainutlaatuiseksi esityksen tekee se, että Hakalan teksti tuo Jeesuksen evankeliumin ohella esille väkevällä tavalla naisten ja vähäosaisten syrjityn aseman. Ja toisaalta esille tulee naisten tekemän työn merkitys Jeesuksen opetuslasten joukossa. Kerta kaikkiaan loistava esitys. Kiitos koko Pystymehtän joukolle!

Erkki Kujala