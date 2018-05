Lukijan mielipide tasa-arvon laskentatavasta



Karl Marx osoitti mikä se on, joka voi määrittää saman arvon erisuuruisille erille aivan eri tuotteita. Hänen mielestään se oli tuotteiden vaatiman työn määrä.

Marx mainitsi näin kumoavansa Aristoteleen käsityksen, että arvon määrittää raha. (Pääoma 1957;89.) Hän jätti tässä mainitsematta Adam Smithin, joka oli noin vuosisata aiemmin julkaissut käsityksensä työstä arvon määrittäjänä teoksessaan Kansojen varallisuus. (1776/1933,39.) Työ ei tietenkään vaikuta rahan nimellisarvoon, vaikka jossain alakulttuurissa arvostetaan varastamalla saatua kymppiä enemmän kuin työssä ansaittua satasta. Arvostaja heijastaa omia arvojaan.

Työarvon asettamisen yhteydessä Marx Pääoma-teoksessa ensi kerran mainitsee tasa-arvon käsitteen, sitä kuitenkaan perustelematta. Ihmisten tasa-arvo ei perustukaan välinearvoihin, työhön tai rahaan. Jo Locke 1600-luvulla, Pohjois-Amerikan itsenäisyysjulistus 1700-luvulla, sen inspiroima Ranskan vallankumouksen vastaava julistus ja YK:n ihmisoikeuksien julistus tukevat käsitystä, että ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina.

Nykyisin tasa-arvon käsite on etujärjestöjen toimesta madallettu sukupuolten välisen eriarvoisuuden mittaamiseen rahassa. Tuo aristoteelinen tuotearvon määrittäjä on käytössä yleisin. Tutkija Puli Summanen on sen sijaan mitannut arvoeroa marxilaisemmin eli työllä. Kaikki tehdyt työtunnit huomioiden, kotityöt mukaan lukien, ns. naisen euro oli hänen laskelmansa mukaan 102 senttiä. Tuota perustavammalle tasolle voisimme madaltua vain alkamalla verrata ihmisarvon sukupuolijakaumaa kengän numeroiden keskiarvojen perusteella.

Reijo Siipola

KALAJOKI