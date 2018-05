Harry ja Meghan sanovat tänään toisilleen "Tahdon" – lue tästä, miten kuninkaallinen hääpäivä etenee



4 Prinssi Harry ja Meghan Markle avioituvat tänään lauantaina Windsorin linnassa Englannissa. FACUNDO ARRIZABALAGA Prinssi Harry kävi tervehtimässä Windsorin linnan eteen kokoontunutta joukkoa häiden aattona. Hääjuhlaan Windsorin linnaan on kutsuttu noin 600 vierasta. Iltajuhlaan, joka on linnan lähellä, osallistuu 200 vierasta. Joseph Afrane oli yksi lukuisista, jotka olivat saapuneet Windsoriin hyvissä ajoin ennen varsinaista hääpäivää. Previous Next

Markku Uhari

Maailman katseet keskittyvät tänään lauantaina vajaan 30 000 asukkaan englantilaiskaupunkiin Windsoriin, kun Britannian prinssi Harry ja yhdysvaltalainen näyttelijä Meghan Markle avioituvat.

Suomen aikaa kello 14 alkavia juhlallisuuksia näytetään televisiossa eri puolilla maailmaa, myös Suomessa, ja myös Windsoriin odotetaan kymmenien tuhansien yleisöä seuraamaan parin hääpäivää. Moni oli jo perjantaina varmistanut hyvän paikan juhlapäivälle nukkumalla kadulla, jopa useamman yön.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Tässä on kooste päivän merkittävimmistä tapahtumista ja henkilöistä.

Kruununprinssi Charlesin ja prinsessa Dianan kuopus, prinssi Harry, 33, ja yhdysvaltalainen näyttelijä Meghan Markle, 36, tapasivat toisensa vuonna 2016. Pariskunnan ystävä järjesti heille sokkotreffit, joista suhde lähti kukoistamaan.

Britannian kruununperimysjärjestyksessä kuudentena oleva prinssi Harry ja Markle ilmoittivat viime vuoden marraskuussa kihlautumisesta. Markle on ilmoittanut luopuvansa näyttelijän-urastaan avioliiton vuoksi.

Hääpäivänä saatetaan myös nähdä kunnianosoituksia Harryn äitiä, vuonna 1997 auto-onnettomuudessa menehtynyttä prinsessa Dianaa kohtaan. Dianan kaikki sisarukset on ainakin kutsuttu häihin.

Vihkiseremonia alkaa Windsorin linna-alueella sijaitsevassa Pyhän Yrjön kappelissa paikallista aikaa kello 12 (Suomen aikaa kello 14). Suomessa häitä voi seurata Yle TV1 ja AVA -kanavilla. Lähetykset alkavat ennen seremoniaa.

Noin 600 juhlavieraan odotetaan saapuvan lauantaiaamun aikana Windsorin linnaan. Vieraita istutetaan kappeliin aamulla puoli kymmenestä alkaen (puoli kaksitoista Suomen aikaa).

Viimeisenä vieraana, muutama minuutti ennen seremonian alkua, paikalle saapuu kuningatar Elisabet II.

Perjantaina ilmoitettiin, että prinssi Charles saattelee Marklen alttarille.

Prinssi Harry ja Markle ovat kutsuneet 1200 ihmistä eri hyväntekeväisyysjärjestöistä seuraamaan juhlia Windsorin linnan sisäpihalle.

Pyhän Yrjön kappelissa pidettävä vihkiminen kestää noin tunnin.

Markle ei ole lehtitietojen mukaan ottamassa virallista kaasoa, mutta hänen läheinen ystävänsä Jessica Mulroney on valmistellut häitä Marklen kanssa. Mulroney on muun muassa avustanut Marklea hääpuvun valinnassa.

Kruununprinssi William tulee toimimaan Harryn bestmanina.

Lisäksi Williamin lapsilla, prinsessa Charlottella ja prinssi Georgella, on omat juhlavastuunsa. Hääseremoniassa oma roolinsa on myös Marklen ja Harryn kummilapsilla ja Marklen ystävän Mulroneyn lapsilla.

Marklen perheenjäsenistä on kirjoitettu paljon ennen häitä, niin hyvässä kuin pahassa. Windsoriin paikalle saapuu hänen lähiperheestään äiti Doria Ragland. Los Angelesissa asuva Ragland saapui Lontooseen keskiviikkona.

Marklen isä Thomas Markle ilmoitti jättäytyvänsä pois häistä kuvaskandaalin ja sittemmin ilmoittamansa leikkauksen vuoksi.

Marklen sisko- ja velipuolia ei ole kutsuttu häihin. Molemmat ovat kritisoineet Marklea voimakkaasti häähumun keskellä.

Häitä seuraavalle yleisölle varsinaisen hääseremonian jälkeinen vankkurikierros Windsorin ympärillä huipentaa hääpäivän.

Tuore aviopari kiertää Windsorin keskustaa vanhalla 1800-luvulla valmistetulla vankkurilla noin 25 minuutin matkan ajan, ja matka päättyy Windsorin linnaan.

Reitin varrelle on jo viikon aikana saapunut kuninkaallisen perheen elämää seuraavia faneja.

Linnassa pidettävän iltapäivän vastaanoton lisäksi pariskunta on kutsunut noin 200 läheisintä ystäväänsä ja perheenjäsentään iltajuhlaan, joka pidetään läheisessä Frogmore House -kartanossa.

Parin odotetaan siirtyvän sinne noin kello 19 (Kello 21 Suomen aikaa). Kumpaakaan vastaanottoa ei koommin julkisuudessa esitetä.

Häiden jälkeisinä päivinä selviää myös, minkä arvonimen kuningatar Elisabet II antaa pariskunnalle. Julkisuudessa on todennäköisimpänä vaihtoehtona pidetty sitä, että parista tulee Sussexin herttuapari.

Oman tiedonhankinnan lisäksi jutussa on käytetty oheisia lähteitä: The Guardian, Britannian kuningashuone, Metro UK, Hello!, BBC, The Sun, Daily Mail