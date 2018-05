Lukiolaisen kannattaa myös elää



Jasper Jokela kirjoitti Kannuksen lukiosta. Kaisa Suomala

Kaisa Suomala

KANNUS

Kevään ylioppilas, Kannuksen lukion abiturientti Jasper Jokela pyöräilee jututettavaksi urheilukentälle Kitinkankaalle suoraan töistä Poutulta. Aurinko paistaa, arvosanat on juuri tullut kysyttyä kaverilta ja kotona on lakki ja puku kuulemma odottamassa viimeistä silausta vaille valmiina.

Arvosanat ovat taulukon yläpäätä: E:t pitkästä matematiikasta ja englannista, M:t kemiasta ja fysiikasta, C:t äidinkielestä ja biologiasta. Viimeksi mainitut ovat lieviä pettymyksiä, mutta muuten Jokela on suoritukseensa tyytyväinen.

– Äidinkieli laski ylioppilastutkintolautakunnassa koululta lähteneeseen arvosteluun verrattuna. Biologia olisi voinut mennä paremminkin, mutta kun se oli ensimmäinen aine, jonka kirjoitin jo syksyllä, jännitys vaikutti ehkä jonkin verran.

Jasper Jokela on suhtautunut lukio-opiskeluun mutkattomasti. Ylioppilaskirjoituksiin hän panosti, mutta kurssiarvosanoja varten hän ei kaikkea aikaa uhrannut läksyihin tai kokeisiin lukemiseen.

– Kurssiarvosanoista ei kannata ottaa stressiä. Niitä enemmän merkitsee ylioppilastodistus. Kannattaa jättää aikaa harrastuksiin ja kavereille, hän sanoo.

Jokelan harrastuksista ylivoimaisesti tärkein on urheilu: salibandy ja pesäpallo. Salibandya hän on pelannut kuluneen kauden Nibacosissa Kokkolassa, muuten seuratausta on Kannuksen Urassa.

Lukioajasta Jasper Jokelalla on vain hyvää sanottavaa.

– Nämä kolme vuotta on olleet aika hauskat, on saanut olla joka päivä kavereiden kanssa. Ei se niin hirveää ole ollut kuin kaikki etukäteen sanoo. Pitää lukea, mutta ei yötä päivää kuitenkaan.

Yliopiston pääsykokeissa Jokela on käynyt jo. Hän haki opiskelemaan lääketiedettä ensisijaisesti Itä-Suomen yliopistoon Kuopioon. Varasuunnitelmana on sovelletun fysiikan opiskelupaikka, johon pääsee suoraan papereilla.

Heinäkuussa kutsuu kuitenkin armeija.

– Varmaan siellä vuoden olen, kun sain aloituksen kesälle. Siellähän se menee aika, tuleva ylioppilas heittää leppoisasti.