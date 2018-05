Lentokenttä on vientivetoisen seudun elinehto – Nextjetin konkurssi on alueelle suuri pettymys



Kokkola-Pietarsaaren lentoasema on vientivetoisen seudun elinehto. Seudun tavaraviennin vuosittainen arvo on yli 2,5 miljardia euroa ja vienti asukasta kohti on maan suurimpia. Tämä heijastuu luonnollisesti lentoasemaan, jonka matkustajista noin 70 prosenttia on liikematkustajia.

Kunnat ja seudun elinkeinoelämä ovat tukevasti lentoaseman takana myös tulevaisuudessa.

– Meille on itsestään selvää jatkaa Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman kehittämistä yhdessä Kokkolan ja Pietarsaaren seudun kanssa. Olemme viimeksi eilen tavanneet ja keskustelleet lentoaseman kehittämisestä ja meillä on vahva usko lentoasemaan myös tulevaisuudessa, sanoo Kruunupyyn kunnanjohtaja Malin Brännkärr.

Nextjetin ilmoitus on pettymys lentoasemalle ja reittiliikenteelle Ruotsiin. Lentoreitit Kokkola-Pietarsaaresta ovat nimittäin olleet suosittuja ja pelkästään vuoden ensimmäisinä kuukausina ulkomaan lentoliikenne kasvoi 32,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Käyttöaste kentällä on ollut hyvä.

– Elinkeinoelämä pitää itsestään selvänä, että meillä on jatkossakin hyvät lentoyhteydet Kokkola-Pietarsaaresta. Se on välttämätöntä meidän vientiyritysten kannalta ja lentoyhteyksien heikentyminen vaikuttaa suoraan yritystemme kilpailukykyyn kansainvälisessä liiketoiminnassa. Tämä on pidemmällä aikavälillä uhka yritystoiminnan ja työpaikkojen siirtymisen muualle, toteaa kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.