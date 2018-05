Keskipohjalaistarhaajat ovat huolissaan pölyttäjistä – "Mehiläisten elo on turvattava", todetaan Maailman mehiläispäivänä. Videolla mehiläiselämää



Maailman mehiläispäivänä huomioidaan lentävät pölyttäjät. Clas-Olav Slotte

Minna Mustonen (KP)

– Sen minkä ihminen kokee tarpeettomana, kokevat mehiläiset ja muutkin pölyttäjät elintärkeinä. Vaistotoiminnan ohjaamina lentävät pölyttäjät jatkavat luonnon kehitystä, sen pysyvyyttä, luonnonvarojen tuottoa, ympäristön kukkamaisemallisista arvoista puhumattakaan, pohdiskelee mehiläistarhaaja Aappo Valo.

Keski-Pohjanmaan mehiläisyhdistyksen puheenjohtaja kantaa huolta muun muassa voikukan herättämästä tuhoamisraivosta.

– Voikukka on mehiläisten ensimmäinen hunajakasvi ja se on hirvittävän tärkeä mehiläisille. Kasvi valitettavasti koetaan yleisesti ikävänä rikkaruohona ja kaikki haluavat siitä eroon. toivoisin sydämestäni pölyttäjiä ajatellen, että voikukan leikkaamista myöhennettäisiin ihan sinne loppuvaiheeseen asti. Jos kukka on pakko tuhota annettaisiin sen kukkia ihan lähelle siemenhuntuvaihetta ja tartutaan toimeen vasta sitten.

Voikukan lisäksi lentäville hyönteisille tärkeitä kasveja ovat lepät, pajut, raidat sekä vaahterat. Useat mehiläistarhaajat toivovat pölyttäjiä suojeltaviksi.

– Suojeluun täytyisi ottaa mukaan mehiläisten lisäksi kimalaiset, kukkakärpäset, perhoset ja ihan kaikki luomakunnan hyönteiset. Kaikki pölyttävät hyönteiset vaikuttavat luontoarvoihimme, jyrähtää Valo.

Hänen mukaan maanviljelijöillä kasvien ruiskutusohjeet ovat valtaosin hyvin hallinnassa ja niitä toteutetaan pääsääntöisesti oikein, mutta aina riittää terästämistä.

– Jos torjuntaruiskutuksia on pakko tehdä, niin ne tulisi hoitaa tuulettomana hetkenä ilta-aikaan. Mikäli on hellepäivä, niin silloin voi ryhtyä työhön vasta kello 22.00 jälkeen tai sitten ihan anivarhaiseen aikaan aamulla, Valo muistuttaa.

Mehiläisillä on oma juhlapäivänsä, sillä Maailman mehiläispäivää vietetään 20. toukokuuta. Maailman mehiläispäivällä halutaan muistuttaa mehiläisten tärkeydestä. Mehiläispölytys on välttämätöntä monien kasvien sadon ja siementen tuotannolle. Suomalaisista viljelykasveista mehiläispölytyksestä hyötyvät mm. omena, rypsi, pensasmustikka, kumina ja herukat. Lisäksi mehiläispölytykseen voidaan mansikka- ja vadelmaviljelmillä yhdistää biologista harmaahomeen torjuntaa. Samalla se parantaa marjasadon laatua ja säilyvyyttä. Myös monien luonnonkasvien sato paranee, jos lähistöllä on mehiläispesiä.

