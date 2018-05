Keski-Pohjanmaan partiotuki kehittää Partio Jylhää



Keski-Pohjanmaan partiotuki ry kokoontui tiistaina 15.5. yhdistyksen hallitus- ja vuosikokoukseen. Partiotyössä tunnustusta annetaan vuosittain lahjoittamalla Axelin keihäs aktiivisesti toimineelle henkilölle. Keihään saa tänä vuonna haltuunsa Reeta Pahkala Himangalta. Keihäs on tarkka kopio rautakaudelta ja se kiertää Topi Axelin aloitteesta 20 vuoden ajan.

Yhdistyksen hallitukseen kaudelle 2018-2019 valittiin puheenjohtaja Juha Nivala (Kalajoki) ja hallituksen jäsenet Sonja Karppi (Kannus), Sanna Kero (Lohtaja, Kokkola), Tuomo Jukkola (Lohtaja, Kokkola), Anne Sormunen (Sievi), Eija Ylikangas (Kannus) ja Kirsi Tattari (Kokkola).

Vuonna 1994 valmistunut Partio Jylhä, sijaitsee Kannuksessa rauhallisen erämaajärven rannalla. Partio Jylhä on Keski-Pohjanmaan Partiotuki ry:n kurssi ja leirikeskus. Partiotapahtumien lisäksi siellä voi järjestää kokouksia, merkkipäiviä, hääjuhlia, seminaareja, leirikouluja, illanviettoja yms. Myös kansainväliset vieraat ovat löytäneet paikan; seuraavaksi Partio Jylhässä majoittuu ryhmä ranskalaisia oppilaitosvieraita. Kohdetta on rakennettu keskipohjalaisella tunnollisuudella ja sitä halutaan ylläpitää toimivana luontokeskuksena sekä partiolaisten kohtaamispaikkana.

Suunnitteilla on myös kunnossapitoon työryhmä, joka laatii pidempiaikaisen kunnossapitosuunnitelman. Leader-hankkeen aikana on kunnostettu keskeisiä rakenteita. Alueen lippukunnat ja yritykset ovat tukeneet Partio Jylhän rakentamista. Syksylle 2018 on suunnitteilla alumnipartiolaisten nuotioilta.

Partio-Jylhän luontopolku (3,2km) kiertää soistuneen Heinäjärven ympäri. Polun varrelta löytyy Heinäojan kosteikko ja vanha kaivettu puro saukkoineen. Kosteikon kasvillisuus on rehevää: siellä kasvaa sammalia, vehkaa, naavaa, jäkäliä, kääpiä ja runsaasti lehtipuita. Metsässä voi nähdä puukiipijän, töyhtötiaisen ja pohjantikan. Myös karhu on nähty vieras Jylhän kankaalla.