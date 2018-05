Kaustisen musiikkilukion ylioppilas Mikko Oosi suuntaa kohti historian tai valtiotieteiden opintoja



Mikko Oosi on kasvanut Nurmijärvellä, mutta sukujuuret löytyvät Perhonjokilaaksosta.

Helena Koivusalo

Mikko Oosi on kotoisin Nurmijärveltä, mutta uuden ylioppilaan sukujuuret ovat vahvasti Perhonjokilaaksossa. Oosin äiti on kotoisin Kaustiselta ja isä Halsualta.

– Yläasteen jälkeen oli selvää, että lähden Kaustiselle musiikkilukioon. Sovittiin halsualaisten serkkujen Väinön ja Viljamin kanssa jo nuorena, että ollaan siellä sitten yhtä aikaa lukiossa, kertoo Oosi.

Lukioajasta Kaustiselta jää lämpimät muistot.

– Lukioaika oli mukavaa, koulussa on tosi hyvä ja lämmin fiilis. Oppilaita on sikäli sopivan vähän, että tietää kaikki nimeltä. Kaikki tuntee toisensa ja oli mukavaa, kun pystyi mennä kenelle vain juttelemaan ja aina löytyi jutunjuurta.

Sanavalmis nuorukainen oli aktiivinen lukiolainen. Ensimmäisenä vuonna hän oli oman vuosikurssinsa edustajana oppilaskunnan hallituksessa ja toisena vuonna Oosi toimi oppilaskunnan puheenjohtajana. Lukion musikaaleissa Oosi oli myös mukana.

– Tänä keväänäkin olin musikaalissa, ei ollut nyt isompaa roolia tai paljoa vuorosanoja ja hyvä niin. Musikaali sujui hyvin ja oli rentoa puuhaa muutenkin kiireisen kevään keskellä, Oosi kertoo.

Jatko-opintoihin Oosi suuntaa Helsinkiin. Historiasta ja yhteiskuntaopista kiinnostunut nuori mies on hakenut Helsingin yliopistoon opiskelemaan historiaa sekä valtiotieteitä politiikan ja viestinnän ohjelmaan. Historian pääsykokeet Oosilla on jo takana ja valtiotieteiden koe on vuorossa ensi maanantaina.

– En hakenut muualle kuin Helsinkiin, sillä en halunnut lähteä enää mihinkään kauas luomaan taas uusia sosiaalisia suhteita. Se on tuttu paikka, koti on lähellä ja kavereita löytyy jo valmiiksi.

Ylioppilaskirjoituksissa Oosi kirjoitti viisi ainetta: yhteiskuntaopin, historian, pitkän englannin, pitkän matematiikan ja äidinkielen. Arvosanoja löytyy todistuksesta mahdollisesti B:stä L:ään.

– Historia meni parhaiten, mutta vielä en ole saanut lopullisia tuloksia, kertoi Oosi perjantaiaamuna.

Ylioppilas saa lakkinsa kesäkuun toinen päivä Kaustisella. Juhlia vietetään seuraavana päivänä kotona Nurmijärvellä.

– Vanhemmat lähtevät varmaankin suoraan lakituksesta kotia kohti valmistelemaan juhlia ja minä matkaan perässä sitten varhain seuraavana aamuna, kertoo Oosi.

