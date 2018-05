Juho Mäkelän kolumni: Koski paljasti oikeistolaisen kylmyyden



Juho Mäkelä

Kaikilla meillä on kuule rajoitteita, kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski tokaisi pitkäaikaistyöttömälle Ylen A-Studiossa ja suomalaiset tyrmistyivät. Tamperelaisrokkari Mara Balls kirjoitti Kosken kommenttien innoittamana jopa laulun. Some-kohut tapaavat mennä yli ja yhden ihmisen ristiinnaulitsemisessa ei keskustella itse ongelmasta. Suomessa on selkeä solidaarisuusvaje heikommassa asemassa olevia kanssaihmisiä kohtaan.

Susanna Koskea pitäisi oikeastaan kiittää. Hän toi rehellisesti julki kovan oikeistolaisen maailmankuvan, jossa syy työttömyyteen ja köyhyyteen johtuu pohjimmiltaan ihmisen omista valinnoista. Kokoomuksen johto irtisanoutui fiksusti Kosken lausunnoista, mutta on muistettava, että Juha Sipilän johtama hallitus on kunnostautunut työttömien kepittämisessä. Kysymys ei ole vain yhdestä kansanedustajasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Olin seuraamassa helmikuussa Helsingissä aktiivimallin vastaista mielenosoitusta. Sinisten kansanedustaja Matti Torvinen puhui sohvalla televisiosarjoja katselevista työttömistä. Hän kuittaisi kommentin provosoinniksi, kun kysyin jälkeenpäin, oletko tosissasi. Kansanedustajien asemassa olevien ihmisten kannattaisi ehkä miettiä, mitä he möläyttävät julkisesti. Niin on, miltä näyttää.

Valmistuttuani yliopistosta olin jonkin aikaa työttömänä ja silloista ahdistuksen määrää on vaikea kuvata. Kun joka aamu herätessä mietti, että kelpaanko minä kenellekään tässä yhteiskunnassa. Työttömyys on harvoin ihmisen oma valinta. Täysin terve ihminen voi yhtäkkiä sairastua ja menettää työkykynsä. Kuka tahansa voi pudota kilpailuyhteiskunnan rattailta ja joutua irtisanotuksi. Työpaikan saaminen on nykyään lottovoitto, eli kyse voi olla ihan sattumasta. "Onni täällä vaihtelee, taivaan isä suojelee", kuten Ystävä sä lapsien -virressä lauletaan.

Työttömiä pitää pakottaa töihin ja sosiaaliturvaa heikentää, jotta palkansaajat pakotettaisiin myymään työvoimaansa halvemmalla. Tämä on äänenlausumaton tavoite. Suomeenkin halutaan halpatyömarkkinat, mutta kansalaisista valtaosa kannattaa edelleen pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

Monet tahot ajavat nyt EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista. Tämä olisi kova isku suomalaiselle duunarille, koska saatavuusharkinnan poistamisessa on kysymys ovien avaamisesta ulkomaalaiselle halpatyövoimalle.

Susanna Koski ei halunnut testata, millaista olisi elää toimeentulotuella kuukausi. Kansanedustajan elämä on niin erilaista, kun ruokakaupassa ei tarvitse käydä viikkokausiin. Kyllä siinä vieraantuu tavallisen ihmisen todellisuudesta. Kannattaisiko lukea kansallisrunoilijaamme Eino Leinoa: "Oi, ihmiset toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovat oisi!"