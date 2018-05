Häähuuma herää Lontoon kaduilla: "Suurin osa briteistä on oikeastaan todella innostuneita"



Lehtiä jakava Adrian Lala on huomannut, että viime viikkoina lehtiä on mennyt tavallista enemmän. Dan Riggs (oik.) saapui veljensä Andrew'n kanssa Lontooseen torstaiksi. Dan Riggs pitää ilmapiiriä pääkaupungissa parempana asuinkaupunkiinsa Birminghamiin verrattuna. Lontoon pubeissa näkyy jo hääväri. Ruotsalaiset Ulla Jonsson, Carin Bruström, Mona Berglund, Vanja Mood aikovat lauantaina yrittää Windsoriin ruuhkista huolimatta.

Markku Uhari

Lontoo

Prinssi Harryn ja Meghan Marklen varsinaiset hääjuhlat ovat Lontoon kupeessa Windsorissa, mutta se ei estä lontoolaisia ottamasta osaa juhlallisuuksiin.

Hääturismin suurimman aallon odotetaan iskevän pienen Windsorin kaduille, mutta viereinen miljoonakaupunki Lontoo on alkanut herätä suureen päivään. Turisteja on toki miljoonakaupungissa ollut aina, mutta tulevana viikonloppuna on sekä FA Cup -jalkapalloturnauksen finaali että kuningasperheen avioliitto. Ei ihan tavallinen viikonloppu.

Pubit saavatkin olla auki pidempään. Torstai-iltapäivällä esimerkiksi joitain Buckinghamin palatsin läheisistä baareista oli tiloja sommiteltu juhlakuntoon Meghan ja Harry -viireillä.

Lisäksi lahjatavarapuotien ikkunoissa on turistille tarjolla vähintään pariskunnan naamoilla varustettu postikortti tai kahvikuppi. BBC kirjoittikin aiemmin tällä viikolla, että hääturismi voi tuoda mukavan piikin paikallisten bisnekseen.

Birminghamista torstaiksi Buckinghamin palatsille perheensä kanssa saapunut Dan Riggs pitää ilmeestä, jonka häät on luonut pääkaupungille.

– Lontoossa ilmapiiri on aika kiva, lippuineen päivineen. Birminghamissa ei oikein tapahdu paljonkaan, on vain pieniä ihmisjoukkoja, jotka ovat häistä tosi innoissaan, hän sanoo.

Kuninkaalliset eivät aivan kaikkialla luonnollisestikaan innosta, mutta ärhäkkyydestään tunnetulle brittien tabloidilehdistölle häät ovat kirjaimellisesti etusivun uutinen.

Hääparin naamat näkyvät lehtikioskien kojuilla siistissä rivissä. Victorian aseman vieressä lehtilööpit huutavat häiden viimeisintä käännettä, kun Meghan Marklen isä Thomas Markle ilmoitti jättäytyvänsä häistä pois. Ilmaisjakelulehtien pinot supistuvat kappale kappaleelta ohikulkijoiden kotimatkalukemiseksi.

Evening Standard -ilmaislehteä jakava Adrian Lala kertoo, että menekki on viime viikot ollut valtavaa.

– Eilen meillä oli aika hyvä päivä, kun etusivulla oli kuva hänen [Meghan Marklen] äidistä antamassa hänelle neuvoja, hän sanoo.

– Suuri osa briteistä on oikeastaan todella innostuneita tästä varsinkin, kun lauantai tulee olemaa aurinkoinen päivä, Lala jatkaa ja toteaa olevansa harmissaan siitä, että häät ovat Windsorissa eivätkä Lontoossa.

Lala – kuten birminghamiläinen Riggs – aikoo kuitenkin seurata häitä ainakin kotitelevisiosta, jos ei muualta.

Kuninkaallisista häitä näytetään eri puolilla Lontoota myös suurilta näytöiltä, mutta kaikille eivät pelkät näytöt riitä.

Pohjois-Ruotsista Lontooseen varta vasten häitä varten saapuneet Mona Berglund, Vanja Mood, Carin Burström ja Ulla Jonsson aikovat hypätä junaan ja mennä Winsoriin, vaikka ahtaan kaupungin odotetaan tulevan aivan täyteen. Nelikko on matkustanut aina kotimaansa kuninkaallisten viime vuosien häihin, joten ei nytkään voinut perinnettä katkaista.

– Ihmiset kysyvät meiltä, olemmeko rojalisteja. No, emme oikeastaan, Berglund aloittaa, ja puhkeaa lopulta nauruun.