Lukijan mielipide: Yhtäläisillä ihmisoikeuksilla luodaan yhteistä hyvää



Lähestyvä Kokkola Pride on aktivoinut keskustelua siihen liittyvistä teemoista. Minulle selvisi eräässä keskustelussa, että ilmeisen monet ajattelevat priden olevan pienen vähemmistön järjestämä yksittäinen tapahtuma, joka ei liity valtaväestöön mitenkään. Ymmärrän, että pride saattaa näyttää ulospäin tältä, mutta kirjavan ja karnevalistisen ulkokuoren alla on aate, filosofia, jonka tavoitteena on puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisiä oikeuksia.

Kyse on ihmisoikeuksista ja siksi asian pitäisi koskettaa meistä ihan jokaista. Ihmisyyteen kuuluu se, että pidämme huolta toisistamme ja pyrimme kollektiiviseen hyvään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Pride-teeman ympärillä käydyssä keskustelussa on usein noussut esiin vastakkainasettelu. On esitetty mielipiteitä siitä, kuinka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen saamat ihmisoikeudet ovat pois kristittyjen oikeuksista, lasten oikeuksista tai ihan tavallisten heterojen oikeuksista, mitä ikinä se tavallinen sitten tarkoittaakaan. Näen asian niin, että hyvyys on kuin klassinen äidinrakkaus: vaikka se olisi täydellistä jo ensimmäisen lapsen kohdalla, se jatkaa kasvuaan niin, että kaikille lapsille riittää rakkautta yhtä paljon. Jos katsomme ajassa taaksepäin, niin huomaamme, että tämä saattaa jopa olla totta: maailma on nykyhetkessä monelle ihmiselle parempi paikka kuin taannoin.

Uskon siihen, että suurin osa ihmisistä haluaa oikeasti hyvää. Me vain priorisoimme eri asioita. Keskustelussa tärkeintä on kuuntelu ja se, että yrittää ymmärtää toisen kannan. Jos koittaisimme kiivaankin sananvaihdon yhteydessä edes hetkeksi asettua toisen ihmisen osaan, nähdä kanssakeskustelijan taustat ja mahdolliset kokemukset, jotka ovat muokanneet ajattelua, voisimme päästä eteenpäin. Pelkkä oman asian ajaminen ja toisen asian kieltäminen ei vie mihinkään. Keskustelun tavoite ei ole se, että olisimme kaikki kaikesta samaa mieltä, vaan se, että ymmärtäisimme toisiamme paremmin.

Ulla Nikula

KÄLVIÄ