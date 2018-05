Lukijan mielipide: Päättäjät korjatkaa homekoulut



Melkein kaikissa Kokkolan kouluissa on sisäilmaongelmia. Miten luulette, että kouluissamme pystyy opiskelemaan, jos pelkästä ilman hengittämisestä saa terveyshaittoja? Koulussa täytyisi pystyä keskittymään täysillä opiskeluun, mutta ei se ole mahdollista, jos on joka päivä pää kipeä.

Vaikka koskaan ei voi tietää, johtuuko esimerkiksi pääkipu sisäilmasta, tulisi kuitenkin tehdä sisäilmatutkimuksia ja -kyselyjä, jos oppilaat kokevat, että koulun sisäilma on huono. Mutta mistä voi tietää, miten oppilaat kokevat koulun sisäilman? No kysykää. Vaikka kyselyitä sisäilmasta on yritetty tehdä, ne eivät ole päätyneet niille, joille niihin kuuluisi vastata, eli oppilaille ja koulun henkilökunnalle. Sisäilmaongelmat pitäisi ottaa vakavasti, eikä ”jättää hautumaan”.

Oppilaille tulee huonosta sisäilmasta muun muassa pääkipua, joka voi aiheuttaa keskittymisongelmia mutta huonosta sisäilmasta voi myös aiheutua silmien kuivumista, iho-ongelmia ja hengenahdistusta. Oireet voivat vaikuttaa pysyvästi siihen, minkälaisissa tiloissa pystyy jatkossa muun muassa työskentelemään.

Oireiden takia oppilaille saattaa tulla myös turhautumista siitä, että heidän puheitaan ei oteta tosissaan ja heidät ajatellaan yksittäistapauksiksi. Joten toivomme, että kaikki oppilaat voisivat tulla tasapuolisesti hyvällä mielellä kouluun, ainakin tämän asian puolesta. Toivomme, että ottaisitte mielipiteemme kuuleviin korviinne, ja että jonain päivänä saisimme kaikki kokkolalaiset hengittää tervettä sisäilmaa.

Iitu Lassila, Tinka Pelttari ja Vilja Heino

Kiviniityn koulu