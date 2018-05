Pääkirjoitus 18.5: Nextjetin reittiliikenteen loppuminen on kova kolaus Kruunupyyn lentokentän lupaavasti alkaneelle vuodelle



"Jos aikoo lentää, ei riitä että on rikas, pitää olla rahaakin"

Ilmailupiirien sanonta kuvaa irvokkaasti Kruunupyyn kentältä operoinutta Nextjet-lentoyhtiötä. Sitä rahaa ei enää loppupeleissä löytynyt ja Nextjet hakeutui konkurssiin.

Nextjetin konkurssi iskee kovaa Uumajaan, Tukholmaan ja Göteborgiin matkustaviin turisteihin ja opiskelijoihin mutta eniten reittiliikenteen lakkaaminen vaikuttaa Pietarsaaren ja Kokkolan seudun vientiyrityksiin. Niille nopeat ja sujuvat yhteydet Kruunupyystä Tukholman kautta Eurooppaan ja maailmalle ovat olleet kullanarvoisia. Jatkossa matka-ajat pitenevät kun suunnaksi on otettava Vaasa, Oulu tai Helsinki. Valtionyhtiö Finnairin kolmiolennot, keräilyerät Kemin kautta pääkaupunkiin, eivät houkuta sopimattomien aikataulujen ja matka-ajan takia.

Yhä useammassa vientiyrityksessä pohditaan myyntikonttorin siirtoa. Jos ja kun myyntikonttori halutaan siirtää lähemmäksi asiakkaita, vaara vaanii, että jollakin aikavälillä tuotantokin voi siirtyä perässä. Yhtään helpommaksi tilannetta ei tee monen alan krooninen työvoimapula. Toisaalta, osaajia ei välttämättä löydy myöskään pääkaupunkiseudulta.

Synkät pilvet olivat jo viime syksynä Nextjetin yllä. Ruotsin liikennevirasto peruutti yhtiön lentoluvat kun rahojen lisäksi toiminnassa oli myös turvallisuusongelmia. Marraskuussa lentolupa heltisi kun yhtiön omistajat kaivoivat kuvettaan. Neljä pääomistajaa, joukossa pohjalaisyhtiöt Herrfors ja Solving, rahoittivat osakeannissa Nextjetiä noin neljällä miljoonalla eurolla. Uusia reittejä avattiin mutta toimintaa ei saatu kannattavaksi vaikka esim. Pori tuki lentoliikennettä miljoonilla. Lentoyhtiön velat ja ikääntynyt konekalusto aiheuttivat pitkin matkaa lentojen peruutuksia. Toimintaa rasittivat myös kasvavat laskeutumismaksuvelat eri kentille. Myös polttoaineiden hinnat ovat nousseet.

Ruotsissa liikennevirasto piti torstaina hätäkokouksen Nextjetin konkurssi-ilmoituksen johdosta. Viraston tiedottaja arveli, että pahimmassa tapauksessa korvaavaa liikennettä Pohjois-Ruotsin kohteisiin joudutaan odottamaan jopa yhdeksän kuukautta. Pohjois-Ruotsille Nextjetin konkurssi on todella paha, se on pohjoisen suurin toimija ja reittikohteita on ollut liki 20.

Kruunupyyssäkin palattiin lähtökuoppiin, Nextjetiä metsästettiin liikennöitsijäksi yli vuosi. Nyt pitäisi löytää uusi yrittäjä. Kruunupyyn ulkomaanliikenne ehti kasvaa alkuvuoden aikana kolmanneksella. Se kasvu pysähtyi nyt kuin seinään.

Kauko Palola