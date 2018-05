Skeittiparkki valmistuu parhaillaan Kannukseen – torstaina urakoitsijalla työn alla iso betonivalu poolin parissa



Outi Yli-Arvo

Kannukseen valmistuvan skeittiparkin rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Torstaina urakoitsijan eli Windmill SPS:n työn alla oli urakan valuista suurin eli poolin jyrkimpien osien valu. Kyseistä betonivalua varten mukaan oli palkattu lisää työvoimaa, kun yleensä työt etenevät noin 3–5 henkilön voimin.

Skeittiparkki valmistuu viimeistään kesäkuun loppuun mennessä siihen varatulle alueelle KitinVaparin parkkipaikalle, ja se on pinta-alaltaan noin 45 x 15 metriä. Tuomo Ritakallio Windmill SPS:stä lupailee, että parkki voi valmistua kuitenkin jo kesäkuun toisella viikolla. Avajaisia vietetään isosti heinäkuun puolivälissä.

Hankkeen budjetti on 125 000 euroa, josta talkootyön osuus on 5 000 euroa. Rieska-Leader on rahoittanut hanketta vajaalla 40 000 eurolla.