Haapajärvisten kerrostaloasuntojen hintapyyntö liki yhdeksän miljoonaa euroa – hulppea hintalappu huvittaa, mutta herättää myös kiinnostusta



Tarkiaisen myynti-ilmoitus herättää huvitusta, mutta myös närääkin. Arja Kangas

Arja Kangas

Haapajärvi

Haapajärvellä Vastuksenkadulla sijaitsevan kerrostaloasuntojen myynti-ilmoitus on saanut jo monet hieraisemaan silmiään asuntoilmoituksia selatessaan Etuovi.comia.

Yksityinen kerrostalo-osakkeiden omistaja ja myyjä, isännöitsijä Raimo Tarkiainen on myymässä Haapajärvellä seitsemää kerrostalohuoneistoa hulppeaan 8 888 888 euron hintaan. Hintapyyntö tekeekin reilun 400 neliön asuinpinta-alalla neliöhinnaksi rapsakkaasti liki 21 000 euroa.

– Jos jotain haluaa myydä, niin sitä täytyy mainostaa. Jollain tässä ajassa on saatava ihmisten huomion ja tässä on nyt onnistuttu, naurahtaa Tarkiainen.

Alueen hintatasoon nähden reippaasti pompsahtanut hintapyyntö on saanut huomiota.

– Muutamat ovat olleet asiasta yhteydessä ja hyvin ymmärtäneet, että hinta on nimenomaan houkutin.

Kaikilla ei suinkaan ole riittänyt huumorintaju vaan kiukkuisiakin yhteydenottoja on tullut.

– On kysytty, tiedänkö aiheesta mitään ja ymmärränkö, että mitkä ovat lain tulkinnat tässä kohtaa, Tarkiainen kertoo.

Asunto Oy Haapajärven Roikola päätyi Tarkiaisen omistukseen kuusi vuotta sitten. Tuolloin Tarkiaisen haapajärveläislähtöisen vaimon, Tuulan, äidille piti löytää vanhuuden päiviksi keskusta-alueen asunto. Asuntotarjonta oli auttamattoman heikkoa eikä asuntoa löytynyt etsinnästä huolimatta. Päädyttiin ratkaisuun, jossa Tarkiaiset hankkivat helsinkiläisyhtiöltä 22 osakkeen kerrostalokiinteistön vuonna 2012.

Asuntoja on remontoitu hiljalleen ja osa niistä on myyty vuosien aikana. Tällä hetkellä omistuksessa on vielä seitsemän asuntoa.

– Tavoitteena on saada myytyä kaikki kerralla pois. Uskon kyllä, että se on mahdollista.

– On ajateltu niin, että todellinen myyntihinta olisi joku 660 euroa neliöltä, se on realismia. Tietenkin myynti voi osoittautua haastavaksikin. Luulen, että jos Haapajärvellä olisi enemmän työpaikkoja, niin asunnot menisivät paremmin kaupaksi.

Ruotsin Falunissa asuva Tarkiainen käy Haapajärvellä kerran kuussa toimittamassa isännöitsijän tehtäviä, mutta hiljalleen niistäkin hommista olisi mukava jäädä jo pois.

Yhteydenotot asuntoihin liittyen eivät ole olleet pelkästään äimistelyä, vaan kiinnostustakin on ollut.

– Päämäärä on tavoitettu sen puolesta, että ihmiset puhuvat, myyjä summaa.

Elämäntyötä Tarkiainen itse on tehnyt muun muassa kaupan alalla, joten siinä mielessä markkinointikampanjan onnistuminen ei ole ihme.

– Kun tekee monenlaista, niin alkaa tietää paremmin, mikä herättää ihmisiä riittävällä tavalla.