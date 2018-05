Uusia asuntoja tulossa Kaustiselle - kunta valmistautuu kaivokseen rakentamalla paritalon ja luhtirivitalon



Sanni Aho

Kaustisen kunnanvaltuusto päätti kokouksessa myöntää takauksen kahdelle kunnan kiinteistöyhtiö Rekipolskan suunnittelemalle asuntotuotantoprojektille.

Ketuntielle rakennetaan paritalo, johon on tulossa 80 neliön saunalliset kolmiot. Kuntarahoitus on myöntänyt hankkeelle 345 000 euron lainan. Tämän lisäksi Knöysingintielle on tulossa 11 asunnon luhtirivitalo, jotka ovat kaksioita ja kolmioita. Lainaa Rekipolska ottaa hankkeelle 1 020 000 euroa.

Tämän lisäksi kunta siirsi 18 tonttia apporttiomaisuutena kiinteistöyhtiölle. Kunta on aikaisemmin vuokrannut kyseiset tontit Rekipolskalle. Siirtohinta 538 000 euroa tuloutetaan myyntivoittona kunnan kirjanpitoon.

Lisää asuntoja on lisäksi suunnitteilla. Kyselytunnilla valtuutettu Tina Lindskog kysyi lisäksi suunnitellusta kerrostalohankkeesta, josta on teknisen johtajan mukaan tulossa esitys seuraavaan valtuustoon.