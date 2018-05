Haitista Hollolaan – Kaustisen kansanmusiikkijuhlien värikäs ohjelma julkistettiin



Anne-Mari Hakamäki kertoi kansanmusiikkijuhlien ohjelmasta Pelimannitalossa Kaustisella. Espanjalainen The Escarteen Sisters esiintyy Kaustisella tiistaina 10.7. Anni Saari

Kaustisella nähdään heinäkuussa tuttuun tapaan laajasti kansanmusiikin ja -tanssin kirjoa. Keskiviikkona julkaistun ohjelman kaukaisimmat esiintyjät saapuvat toiselta puolelta maailmaa, Haitista ja Kolumbiasta.

Nyt julkistettuja ulkomaisia esiintyjiä ovat myös mm. espanjalainen The Escarteen Sisters sekä brittiläinen folk-muusikko Richard Dawson.

Muita ulkomaisia esiintyjiä saapuu mm. Portugalista, Ruotsista, Skotlannista ja Puolasta.

Uutena lisäyksenä kotimaisiin esiintyjiin ovat mm. vastikään Teosto-palkintoehdokkaana ollut Meriheini Luoto, haitaristi Markku Lepistö, shamaaniviulisti Tuomas Rounakari sekä Timo Rautiainen-Ville Ojanen duo.

Kotimaista kansanmusiikkia edustavat ensi kesänä myös esimerkiksi Maija Kauhanen, Sväng, Maria Kalaniemi & Eero Grundström, Ilo Ensemble sekä Hannu Seppänen & co.

Kansanmusiikkijuhlien ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki kertoo, että kotimaisia pelimanneja nostetaan tänä vuonna esiin uudessa Pelimannit framilla -konserttisarjassa, jossa piirretään muutamasta pelimannista syväluotava henkilökuva. Konserteissa pelimannit sekä soittavat että tarinoivat.

Kaustisella nähdään myös kevyen musiikin tähtiä. Torstaina esiintyy Suvi Teräsniska, perjantaina Egotrippi-yhtye ja lauantaina Areenalla nähdään Vicky Rostin 60-vuotisjuhlashow.

Kansanmusiikkijuhlilla on joinakin päivinä selkeitä teemakokonaisuuksia, mutta myös vaihtelua. Avajaispäivä, maanantai 9.7. on Kaustisen kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi maksuton. Tiistaina Areenan täyttää perinteinen Mukulamatinea, keskiviikkona keskiössä on suomenruotsalainen musiikki ja tanssi ja torstaina kaustislainen perinne.

Lastenohjelmaa on tuttuun tapaan paljon. Vuoden yhtyekin on tänä vuonna Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!.

Osallistavaa ohjelmaa on tarjolla paljon. Yleisö voi opetella esimerkiksi ukulelen soittoa tai osallistua erilaisiin työpajoihin. Jamiworkshopit laajenevat tänä vuonna tanssiin. Hakamäki sanoo, että tanssijamien tarkoituksena ei niinkään ole oppia askeleita täydellisesti, vaan painottaa tanssin sosiaalista puolta, sitä, mikä tanssimisessa on tärkeää ja mikä on musiikin ja tanssin suhde.

Kansanmusiikkijuhlien teema on tänä vuonna luonto. Myös elävä kulttuuriperintö näkyy tapahtumassa runsain määrin.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat järjestetään 9.-15.7.