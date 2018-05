Pääkirjoitus: Ristiriitaisia tutkimustuloksia opetusalalta



Opettajien ja opetusalan tilanteesta vallitsee eriskummallinen tilanne Opettajien ammattijärjestö OAJ:n ja Kuntatyönantajien välillä. OAJ:n mukaan opettajien työhyvinvointi on heikentynyt viime vuosien aikana, mutta Kuntatyönantajien mukaan opetusalan tilanne ei ole lähellekään niin kehno kuin OAJ antaa ymmärtää. Tutkimustulosten ristiriitaisuudessa oudointa on se, että sekä OAJ:n että Kuntatyönantajien teettämät kyselyt on tehnyt sama taho eli Työterveyslaitos. Toki molempien teettämissä kyselyissä on lähestytty opetusalan tilannetta hieman eri näkökulmista, mutta molemmissa tutkimuksissa pääteemana oli kuitenkin opettajien työhyvinvointi.

Opetusalan työolobarometri antaa kovin synkän kuvan opettajien työoloista ja työkyvystä. Tilanne muutaman vuoden takaisesta on heikentynyt merkittävästi, vaikka Kuntatyönantajien teettämä Arttu-tutkimus väittääkin, että opettajat ovat työhönsä tyytyväisempiä kuin kunta-alan muiden alojen henkilökunta. Kumpaa tutkimusta pitäisi sitten uskoa ja kummalle pitäisi antaa enemmän painoarvoa? Varmasti molemmille, mutta on kuitenkin erittäin oireellista, että lähes valtaosa OAJ:n tutkimukseen osallistuneista opettajista koki työolonsa laajasti katsottuna heikentyneen verrattuna aiempina vuosina tehtyihin työolobarometreihin. Kehitystä voi pitää varsin huolestuttavana, koska opettajien negatiiviset kokemukset heijastuvat väistämättä oppilaisiin ja edelleen oppimistuloksiin.

Opettajat kokevat, että työmäärä on paisunut liialliseksi, opetusryhmät ovat liian suuria ja lähes joka toinen opettajista on kokenut tutkimusvuoden 2017 aikana epäasiallista kohtelua tai kiusaamista. Suomi pärjää monilla opetusalaa koskevilla mittareilla erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, mutta opettajien työhyvinvointiin liittyvät ongelmat on syytä ottaa erittäin vakavasti ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

– Opetusalan kehityksen suunta on kaikilla mittareilla huolestuttava. Opettajien lisääntynyt stressi ja kielteiset ilmiöt kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa osoittavat, ettei resurssien mitoitus ole kunnossa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoi STT:n haastattelussa.

OAJ on esittänyt, että Suomeen pitäisi saada velvoittava laki siitä, montako oppilasta yhden opettajan opetusryhmässä saa olla. Kyseinen laki pitäisi saada mahdollisimman pian voimaan, vaikka Kuntatyönantajat toteavatkin omiin tutkimuksiinsa vedoten, "ettei mikään tutkimus tue sitä, että oppilaiden maksimimäärä pitäisi lyödä lukkoon lailla". Väite on outo, sillä opetusryhmien koolla on varmasti merkitystä arvioitaessa sitä, kuinka paljon yksilöllistä huomiota opettaja oppilailleen ehtii ja pystyy antamaan.

Jens Oja