Lukijan mielipide: Fariseus ja Jeesus



Viime aikoina on lehtien palstoilla käsitelty paljon uskontoa. Itselleni on tässä tullut aivan mieleen: Mitä mieltä Jeesus kertoman mukaan olikaan fariseuksista? Keski-Pohjanmaa näyttäisi olevan fariseuksia tulvillaan. Jeesus sen sijaan oli aikanaan ”ääriliikkeen” johtaja. Malkaa ei myöskään nähdä omassa silmässä, kun puhutaan Pride-tuputuksesta – vaikka meillä on lehdet päivittäin pullollaan seurakunta-asiaa. Voi senkin joku kokea tuputtamisena.

Lainaan seuraavassa lukiolaisen äidinkielen esseetä: ”Raamatun Luukkaan evankeliumin kertomus Fariseus ja syntinen nainen käsittelee anteeksiantoa ja rakkautta. Jeesus on saapunut fariseus Simonin kotiin päivälliselle, ja paikalle saapuu myös syntinen nainen, joka on kenties prostitoitu tai muutoin elää yleisesti moraalittomana pidettyä elämää. Tekstissä arvioidaan syntistä naista Jeesuksen ja fariseus Simonin silmin.

Tarinan nainen, jota pidetään syntisenä, on luultavasti ollut sosiaalisessa ympäristössään hyljeksitty. Naiselta vaatii varmasti paljon rohkeutta mennä fariseuksen kotiin, jossa Jeesus ja muut vieraat ovat ruokailemassa. Nainen lähestyy jumalallisuutta pyyteettömästi eikä vaadi Jeesukselta mitään ja pysyy hiljaisena kohtaamisen aikana. Aterian järjestäjälle ja muille vieraille naisen saapuminen osoittautuu sosiaalisesti epähyväksyttävänä.

Jeesuksen saapuessa fariseus ei anna vieraalleen vettä jalkojen pesuun, mutta syntinen nainen pesi Jeesuksen jalat kyynelillään ja ’kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. ”Pestessään Jeesuksen jalat nainen tekee kaiken mitä fariseus Simon ei tehnyt. Vaikka Simon oli hurskas, hänen asenteensa osoittavatkin hänet ylimieliseksi ja tuomitsevaksi. Simon näkee syntisessä naisessa vain hänen tekonsa, mutta Jeesus näkee naisen ihmisenä. Naiselle Jeesus sanoo: ’Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa.”

Syntinen nainen vaikeuksistaan ja sosiaalisesta asemastaan huolimatta uskaltaa hakea apua ja anteeksiantoa Jeesukselta. Osoittautuu, että hänen tekonsa kannattaa, koska Jeesuksen kohdatessaan hän saa osakseen vain ymmärrystä ja rakkautta, jota nainen ei muilta hänen tuntemiltaan ihmisiltä välttämättä ole saanut vastaan. Jos ei tule hyväksytyksi sosiaalisessa ympäristössään, ei johda siihen, että henkilö olisi pohjimmiltaan epärakastettava tai huono ihminen. Rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus on yksi ihmisen perustarpeista, jonka tyydyttyminen vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin. Vincent Van Gogh on kirjoittanut, että ”ei ole mitään taiteellisempaa kuin rakastaa ihmisiä”.

Pilkka on myös osunut jo omaan nilkkaan heillä, jotka ovat ahdasmielisyydellä onnistuneet karkottamaan nuoret Keski-Pohjanmaalta. Yksin saavat vanhainkodeissa virua, lähes ilman hoitajia. Kun ei eriväriset ja muutenkaan erilaiset lapset ja nuoret kelpaa, niin nyt huudellaan naisia synnytystalkoisiin. PAH sanon minä.

Pirita Kylmä

