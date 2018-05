Tanssimaailma vei Mirva Mäkisen täysin mukanaan

2 Mirva Mäkinen toimii tanssimaailmassa sekä kansainvälisen opettajan, koreografin, että itse tanssijan roolissa. Kristine Matilainen Mirva Mäkinen ja Eero Vesterinen harjoittelevat koreografi Valtteri Raekallion Oneiron-teosta. Stefan Bremer Previous Next

Sini Liikanen

Liikuntatieteiden ja tanssitaiteen maisteri, Kallion lukion tanssin lehtori, kansainvälinen tanssiopettaja sekä kokenut tanssija. Tuo monipuolinen ansioluettelo sai viime perjantaina jälleen yhden merkkipaalun lisää, kun Mirva Mäkinen väitteli itsensä tanssitaiteen tohtoriksi. Ahkeran naisen ura on lyhyesti sanottuna ollut monivaiheinen ja tapahtumarikas, eikä intohimo tanssia kohtaan ole laantumassa vielä vuosiin.

Kaikki alkoi 1980-luvulla, kun tuolloin viisivuotias Mäkinen liittyi Nivalan telinevoimistelijoihin. Erittäin aktiivinen tyttöporukka, erilaiset valmennuskoulutukset sekä tanssimaiset voimisteluesitykset veivät nuorta tyttöä koko ajan lähemmäksi tanssin maailmaa. Vaikuttavia tekijöitä Mäkisen matkalla olivat myös, tuolloin telinevoimistelijoita ohjannut, Tanja Anttila sekä Jazz-tanssiharrastus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Koko lapsuuden ajan harrastuksena pysynyt tanssiminen sai uuden käänteen, kun nuori naisenalku suuntasi lukion jälkeen vuodeksi Karjaan kansanopistoon tanssitaiteen linjalle. Siellä harrastuksesta tuli Mäkiselle pian “se juttu”, ja tuo juttu muuttui vuosien saatossa aina ammatiksi asti.

– Lukioaikana ajattelin, että minulla täytyisi tulevaisuudessa olla tavallinen ammatti. En tiennyt tanssin mahdollisuuksista mitään. Kuitenkin, kun olin opiskellut vuoden Karjaalla täysipäiväisesti tanssia, selkeä tulevaisuuden suunta löytyi lopulta, Mäkinen muistelee.

Jo lapsuusvuosista lähtien Mäkistä viehätti tanssimisessa harrastuksen fyysisyys sekä sen käyttö itseilmaisun välineen. Ajatukset ovat vuosien varrella hieman laajentuneet, mutta siitä huolimatta tanssiminen on vienyt naisen täysin mukanaan. Työ tanssimisen parissa ei suinkaan ole hänelle harrastus, vaan ammattitanssijan työ on samalla tavalla fyysisesti ja psyykkisesti raskasta kuin mikä tahansa muukin työ.

– Jotkut ihmiset ovat sanallisia, jotkut ilmaisevat itseään musiikin kautta ja joillekin kommunikoinnin väline on liike. Minulle juuri tanssiminen on iso osa minua, koko elämäni.

Karjaan kansanopiston jälkeen Mäkinen suuntasi Jyväskylään opiskelemaan liikuntatieteitä, ja valmistuikin korkeakoulusta maisterin paperein. Keski-Suomesta matka jatkui heti pääkaupunkiin, jossa nainen pääsi opiskelemaan Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun. Kolmen vuoden jälkeen taskussa olivat myös tanssitaiteen maisterin paperit, ja opiskeluvuodet jäivät hetkellisesti tauolle.

Mirva Mäkisen tanssiuraan on mahtunut monia erilaisia opinahjoja, eikä naisen työura ole poikkeus. Heti tanssitaiteen maisteriopintojen jälkeen vuonna 2000 Mäkinen aloitti Kallion lukion tanssin lehtorina, jossa hän on työskennellyt siitä lähtien. Työkokemusta on kertynyt opettajan roolissa myös kansainvälisesti yli neljästäkymmenestä eri maasta. Tämän lisäksi nainen on tanssinut lukuisissa näytöksissä ja eri koreografien teoksissa ympäri maailmaa sekä ohjannut myös itse useita teoksia. Tälläkin hetkellä naisella on monta rautaa tulessa.

– Tanssi on vienyt minua ihmeellisiin paikkoihin ja erilaisiin produktioihin. Tämä on kehittänyt minua valtavasti ihmisenä sekä vienyt ajatteluani eteenpäin.

VaikkaMäkisen ansioluettelo onkin loputtoman pitkä, tuntui sieltä vielä hetki sitten puuttuvan jotain. Seitsemän vuotta sitten Mäkinen koki tarpeelliseksi jakaa ajatuksiaan kontakti-improvisaation käsitteestä ja kirjoittaa aiheesta väitöskirjan. Kontakti-improvisaatio on alunperin Steve Paxtonin kehittämä tanssimuoto, jossa keskitytään liikkuvien kehojen fyysiseen kohtaamiseen. Mäkinen on luennoinut aiheesta monissa maissa, ja pitääkin sitä erityisosaamisenaan.

– Kontakti-improvisaation ydin on kokemuksellisuudessa. Siinä tanssia harjoitetaan siitä lähtökohdasta, että tanssin kokemus itsessään on merkityksellistä, Mäkinen selittää.

Intohimo kontakti-improvisaatiota kohtaan ajoi naista eteenpäin, ja niinpä hän hakeutui tohtorikoulutukseen. Matka täysin valmiiseen väitöskirjaan ei kuitenkaan ollut helppo. Vuosien työ vaati intohimon lisäksi osakseen lukuisten kansainvälisten tanssijoiden haastatteluja, kontakti-improvisaation historiaan ja teoriaan paneutumista, rahoitusten hakemista sekä tietenkin paljon kirjoittamista.

Lopulta vuosien tuloksena syntyi Mirva Mäkisen väitöskirja "Taiteellinen tutkimus kontakti-improvisaation arvoista somaesteettisen esityksen kehityksessä", jota hän puolusti perjantaisessa väitöstilaisuudessaan. Teos käsittelee monipuolisesti kontakti-improvisaation historiaa ja sen harjoittamista sekä keholliseen kokemukseen, taitoon ja taiteeseen liittyviä teoreettisia pohdintoja. Näiden lisäksi Mäkisen tutkimus tarjoaa uutta tietoa tanssijoiden omakohtaisista kokemuksista kontakti-improvisaation alalla.

– Väitöskirjan tekeminen on muuttanut ja haastanut minua. On ollut vaiheita, jolloin olen kironnut työtäni ja vaiheita, jolloin olen ollut valtaisan onnellinen siitä.

Mäkinen julistetaan virallisesti tanssitaiteen tohtoriksi kesäkuun alussa Helsingissä järjestettävässä publiikissa.

Muokattu klo 9.15. Otsikon nimivirhe korjattu.

"Ajattelin, että minulla täytyisi tulevaisuudessa olla tavallinen ammatti."