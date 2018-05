Reisjärvelle tehdään taas uusi koulu, Niemenkartanolle uusi opinahjo 230 oppilaalle



Antti Savela

Reisjärven valtuusto päätti rakentaa Niemenkartanon nykyisen koulun viereen uuden ala-asteen. Koulurakennus palvelee valmistuttuaan ensi keväänä kaikkia Reisjärven alakoulujen oppilaita.

Kunnanjohtaja Raija Potila kertoo, että uuden koulun rakentamiseen päädyttiin pitkälti sen vuoksi, että nykyisen koulun kuntotutkimus osoitti paljon korjattavia asioita, että parhaaksi nähtiin kokonaan uuden koulun rakentaminen.

Vanhaa ei silti aiota purkaa uuden valmistuttua. Sen liikunta- ruokailu- ja teknisen työn tiloja aiotaan käyttää jatkossakin. Käytön jatkuminen kuitenkin tarkoittaa myös vanhan koulun parhaiden tilojen remontointia suositusten mukaan.

Reisjärvellä Kalajan koulu on jo tyhjennetty oppilaista sisäilmaongelmien vuoksi ja he opiskelevat tällä haavaa Rauhanyhdistyksen tiloissa. Leppälahden koulun toimintakin päättyy keväällä. Siellä kuitenkin terveystarkastaja on antanut jatkaa koulunkäyntiä ainakin toistaiseksi.

Reisjärven uuden ala-asteen kooksi on arvioitu noin 1 650 neliötä, jonka rakentaminen maksaa noin 3,3 miljoonaa euroa.

Reisjärvellä rakennettiin muutama vuosi sitten uusi yläkoulu ja lukio aivan kuntakeskustaan. Sen hintalappu ylitti 10 miljoonaa euroa.