Ylivieskan varhaisaamun Pendolinosta saatu hyvät kokemukset - käydään helposti päiväseltään Helsingissä



Ylivieskan aamupendolino lisäsi toisen vuoron myös iltapäivään, koska sama juna lähtee takaisin Helsingistä kello 16.14 . Se on Ylivieskassa kello 21.18 , ja on valmiina taas odottamassa varhaisaamun lähtöä. Clas-Olav Slotte

Ylivieskan varhaisaamun kello 4.50 Pendolino-junayhteys Helsinkiin on nyt käynnissä kokeiluna. Kokemuksia on saatu reilun kuukauden verran. Seuraavat puoli vuotta on ratkaisemassa sen, että jatkuuko yhteys markkinavetoisena vai ei.

Aamuvuoron takia saatiin myös iltapäivälle yksi Ylivieskaan tuleva uusi junavuoro lisää. Tuolla kello 16 jälkeen Helsingistä lähtevällä lisätyllä junavuorolla on takaisin Ylivieskassa iltayhdeksän jälkeen.

Junayhteyttä käyttänyt Ylivieskan Ruukin tehtaan johtaja Heikki Wilén kertoo, että uusista junayhteyksistä on hänelle hyvät kokemukset. Hän arvelee, että päiväseltään Helsingissä käynnistä voivat hyötyä kaikki. Yrittäjien lisäksi se on etu muun muassa opiskelijoille ja eläkeläisillekin ja myös monille vapaa-ajan matkustajille.

– Varhaisaamun Pendolino tarjoaa hyvän yhteyden myös Helsinki-Vantaan lentokentälle.