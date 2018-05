Kokkolan keskustan keidas – vain vessa puuttuu



Eskon saaren ympäristö on suosittu kokoontumispaikka. Tommi Lahtonen Kyllikki Nurmen ja Remu-koiran lenkki suuntautuu usein Keskuspuiston vehreyteen. Tommi Lahtonen

Kokkolan keskuspuisto on herännyt jälkeen henkiin talven jälkeen. Suntin molemmin puolin sijaitseva puisto on monen kokkolalaisen kesäkeidas, jonka vehreydessä viihtyy kesäaikaan nuoriso, ulkoilijat, koirat omistajineen, sorsien syöttäjät ja turistit.

Kyllikki Nurmi on yksi niistä, jonka askeleet suuntautuvat usein keskuspuistoon.

– Ulkoilutan Remu-koiraa Suntin rannoilla eri vuorokauden aikoihin ja nautin siitä, Keskuspuisto on hieno ja kaunis puisto, Kyllikki Nurmi kehuu.

Varsinkin viime aikoina, kun ilmat ovat suosineet ulkona oleilua, on väkeä ollut puistossa paljon.

On hienoa, että ihmiset ovat löytäneet Keskuspuiston talven jälkeen, Nurmi iloitsee.

– Minusta on ihanaa, että ihmiset kokoontuvat Eskon saaren läheisille rannoille ja nurmikolle esimerkiksi piknikille, deittailemaan, sorsia syöttämään. Koiran ulkoiluttajat on myös otettu hyvin huomioon. Koirankakka-roskiksia on puistossa riittävästi.

Viikonlopun jäljiltä puiston ahkera käyttö näkyy roskina. Vaikka alueelta roskiksia riittävästi löytyykin, päätyy osa valitettavasti puskiin ja nurmikentille.

Kyllikki Nurmi on puiston lähellä asuvana pannut merkille sen, että puistosta puuttuu vessa.

– Ongelma on se, että kun ollaan piknikillä tai nuoriso kokoontuu illalla Eskon saaren lähistölle, niin juomia saattaa kulua. Ja kun juomia kuluu, pitää käydä pissalla. Miehiltähän se sujuu helposti, mutta naisten täytyy pyyhkiä. Näitä pyyhepapereita on pissapaikoilla eli puskissa aika paljon.

– Tyhjät juomapullot ja purkit eivät niinkään ole ongelma, koska näitä tyhjien pullojen kerääjiä on kaupungissamme todella paljon, he kulkevat ja keräävät tyhjiä juomapakkauksia ympäri vuorokauden.

– Eskon saaren ympäristö on yksi kaupunkimme hienoimmista piknikpaikoista. Sitä pitäisi kehittää edelleen kaupunkilaisten ja turistien kokoontumispaikaksi. Järjestää Eskon saareen vaikkapa musiikkiesityksiä.

– Olisiko kenties mahdollista, että kaupungintalon kameravalvotulle alueelle tuotaisiin toinen WC, ettei ihmisten tarvitse tehdä tarpeitaan ikkunoidemme alle. Torin wc on liian kaukana näille ihmisille. Voisiko sen kenties siirtää kaupungintalon sivuseinustalle, miettii Kyllikki Nurmi.

Kokkolan kaupungin yhdyskuntateknisten palveluiden työpäällikkö Terho Lindberg sanoo, että vessojen tuonti Keskuspuistoon ei ole kaupungin suunnitelmissa.

– Keskuspuisto ja muut Kokkolan puistot ovat alueita, jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen oleskeluun ja näin ollen katsotaan, ettei niissä vessoja tarvita. Jos Keskuspuistoon tuotaisiin wc, pitäisi vessa löytyä jokaisesta puistosta Kokkolassa.

– Meripuistossa ja Englanninpuistossa on ollut vessa, nämä aiheuttivat paljon lisätyötä, haisivat ja olivat alttiina ilkivallalle. Toinen asia on se, käyttäisivätkö ihmiset vessoja, jos niitä olisi.

– Koirien jätösten suhteen ongelma ei ole ratkennut sillä, että kaupunki on tuonut puistoihin koiranjätöksille roskiksia. Esimerkiksi Keskuspuistossa koiranjätös roskiksia on tiheässä, mutta silti osa jätöksistä jää maahan muiden liikkujien riesaksi, Lindberg toteaa.

Tommi Lahtonen