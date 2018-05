Chydeniuksen naapurit tapasivat kaupunginjohtoa



Kokkolan kaupunginjohto oli kutsunut maanantaiksi koolle Chydeniuksen uuden koulun naapurit, kaikki kuusitoista. Naapureiden mielestä heitä ei ole kuultu uuden koulun suunnitelmien osalta. Mitä tilaisuudesta jäi käteen, Helen Karrola?

– No, meille kerrottiin miten koko projekti on edennyt, miten ehdotukset on pisteytetty ja miten kaikki on tapahtunut. Vieläkin jäi vaivaamaan, miksi meitä ei ole kuultu, sanoo Karrola.

Naapurit toivoivat tilaisuudessa yhtenäistä aitaa, joka erottaisi tontit koulun pihasta ja pallokentästä.

– Sen osalta sanottiin, että sellaista yritetään suunnitella, mutta ongelmaksi nousee se, että sitten kaikkien koulujen naapureille tulisi rakentaa aita, kertoo Karrola.

Asukkaat eivät ole vielä päättäneet jatkotoimista.

– Nyt pohditaan valitusta, mutta päätöstä ei ole tehty.

Outi Airola