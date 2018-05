"Tilanne vaarantaa koko maakunnan olemassaolon", toteaa Marlén Timonen

Maakuntahallituksessa Marlen Timonen ja Antti Mäkelä. Clas-Olav Slotte

– Elämme todella jännittäviä aikoja. Paljon on tehty mutta riittääkö se? Pohtii maakuntahallituksen jäsen Marlén Timonen.

Keski-Pohjanmaan liittoon tehdään rakennerahaston tarkastus loppuviikon aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän tarkastuksen tavoitteena on tarkastaa, että aiemmin retuperällä olleet hankekirjaukset on saatu kuntoon.

Puutteellisten hankekirjausten takia Keski-Pohjanmaan liitolta vietiin oikeudet jakaa EU- rahoja alueelle ja väärinkirjausten johdosta liki neljänkymmenen hankkeen osalta jouduttiin palauttamaan 180 000 euroa väärin kohdennettuja hankerahoja. Myöntöoikeuksien epääminen on ainutlaatuista ja hyvin poikkeuksellinen toimenpide.

– Se on erittäin vakava paikka. Tämä tilanne vaarantaa koko maakunnan olemassaolon. Olen aidosti huolissani maakunnan kohtalosta ja tulevaisuudesta. Olen myös täysin vakuuttunut siitä, että maakuntaliiton työntekijät ovat oman osuutensa tehneet mallikkaasti, mutta onko liiton johto ymmärtänyt asian vakavuuden? En itse ole ollenkaan vakuuttunut asiasta, puuskahtaa Timonen.

Keski-Pohjanmaan liittoon tehtävän tarkastuksen suorittaa riippumaton tilintarkastaja.

– Toivon tarkastukselta kriittisyyttä ja mahdollisia parannusehdotuksia toimintatapaa ja johtamistapaa kohtaan. Meillä on osaava maakuntajohtaja, mutta kaikkien kaveri ei tarvitse olla. Pitää olla rohkeutta, läpinäkyvyyttä ja taitoa tehdä kiperiäkin päätöksiä. Maakuntajohtajalta pitäisi löytyä hyvää henkilöstöjohtajuutta, sitä ei nyt ole, toteaa Timonen.

Marlén Timonen on maakuntahallituksen jäsenenä hiukan turhautunut hallituksen toimintaan.

– Huutaako maakuntahallitus tyhjyyteen? Uskaltaako se tehdä rohkeita esityksiä ja toimenpiteitä riittävän tehokkaasti? Mielestäni nyt kun maakuntaliitto on tällaisen tutkimuksen kohteena, ainoa järkevä teko olisi ollut vaatia liiton johtoa hyllytettäväksi siksi aikaa, kunnes tutkinta on saatu päätökseen. Silloin olisi pystytty turvaamaan paremmin työrauha vaadituille toimenpiteille ja korjausliikkeille. Sitä ei kuitenkaan tehty ja siksi suhtaudun hiukan epäillen siihen, että onko saatu tehtyä riittävästi. Todellakin toivon sitä, mutta jotenkin on sellainen tunne, että riittääkö se?

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä luottaa siihen, että kaikki tarvittava asian puitteissa ja annetuissa ohjeistuksissa on tehty.

– Toivotaan parasta, että tarkastus menee parhain päin ja myöntöoikeudet palautuvat liitolle. Oma haasteensa liiton toiminnassa on siinä, että organisaatio on pieni ja ihmiset joutuvat työskentelemään useissa rooleissa, hän toteaa.

Työ-ja elinkeinoministeriön tilaama tarkastus suoritetaan ulkopuolisen tarkastajan tekemänä. Keski-Pohjanmaan liitossa on käyty kymmenittäin hankkeita läpi ja palautettu väärin kirjattuja hankerahoja. Aiemmin maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula totesi haastattelussamme, että "paperilla asiat ovat kunnossa, vielä täytyy osoittaa myös käytäntö."

Riittääkö se, että kaikki näyttää paperilla hyvältä?

– Riippumaton tarkastus tehdään kokonaisvaltaisesti. Myös maakuntaliiton toimintatapojen täytyy vastata hallintoviranomaisen ohjeita. Koko kokonaisuus ratkaisee lopputuloksen, toteaa Marja- Liisa Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ministeriön yritys- ja alueosaston osastopäällikön mukaan raportti tarkastuksesta sekä loppuyhteenveto luovutetaan ministeriölle hieman ennen kesäkuun puoliväliä. Jos kaikki on kunnossa hankerahojen myöntöoikeudet voitanee palauttaa Keski-Pohjanmaan liitolle nopeassa aikataulussa.

– Jos kaikki ei ole kunnossa palaamme asiaan tilannekohtaisesti, kerrotaan ministeriöstä.

