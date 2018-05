Unto Mononen soi Akustiikassa



Unto Monosta muistellaan konsertissa Ylivieskassa, Akustiikka-salissa torstaina 18. lokakuuta Konsertissa kuullaan Unto Monosen elämään jääneitä sävellyksiä, muun muassa Satumaa”, ”Tähdet meren yllä” ja ”Erottamattomat”. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Unto Monosen kuolemasta.

Tulkitsijakaartiin kuuluvat vuoden 1986 tangokuningas Teuvo Oinas, vuoden 2014 tangokuningatar Maria Tyyster, vuoden 2015 tangoprinssi Kalle Jussila ja pitkän linjan muusikko ja tulkitsija J. Eskelinen. Säestyksestä vastaa ammattimuusikoista koostuva ”Legenda” - orkesteri.