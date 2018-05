Lukijoiden mielipiteitä lyhyesti



Kaupungin ei kannattaisi säästellä siisteyden ylläpidossa. Siisti ja hyvin hoidettu keskusalue maksaa itsensä takaisin uusilla sisäänmuuttajilla ja tyytyväisillä asukkailla. Siis lisää väkeä kaupunkia siistimään.

Kiitos!

Entinen karismaatikkojohtaja Patric Tiainen kertoo haastattelussaan (KP13.5.) että on karismaattisia kristillisiä yhteisöjä, joissa ei voi perustella homouttaan Raamatulla. Siihen niillä on hyvä syy: Raamattu ei hyväksy homoutta. Totuutta ei ole varmaan helppo myöntää, mutta näin se vaan on.

Jos raamatullisuus ei miellytä, niin pitää etsiä sellainen uskonto, jonka perusteos ei homoutta tuomitse, mikäli aikoo jotain mielikuvitusolentoa palvoa. Yksi vaihtoehto on tietysti se, että alkaa elämään todellisuudessa ja jättää uskontojen mielikuvitusolennot sellaisiksi mitä ne oikeasti ovat, muinaistarinoiden hahmoiksi.

Matti Savolainen

KOKKOLA

Olipa mukava juttu Kokkolan rundista sunnuntain lehdessä!

Kiitos

Pihlajassa oli kaksipäiväiset siivoustalkoot, ja mukavasti osanottajia. Siivottiin uimarannan ja Potin ympäristöä sekä Satamakadun varren roskat. Ja kyllähän niitä olikin.

Eikö vois koululaisille pitää ”ulkoilupäivää ” ja siivota roskia, niin näkisivät ja kokisivat mitä kaikkea sieltä löytyy? Se vähän voisi ohjata heitä laittamaan karkkipaperit roskiin, eikä vain olan yli kadulle. Sama koskee tupakoitsijoita. Uskomaton määrä tupakka-askia ja piipputupakan muovisia pusseja. Ja näitä pahvisia kahvimukeja, kun otetaan autoihin niin heitetään ulos. Eikö voi säilyttää autossaan siihen saakka kun tulee paikalle missä voi laittaa roskiin.

Pidetään Pihlaja puhtaana!

Siisitiä kesää