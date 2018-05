Keski-Pohjanmaan liiton tarkastus aloitetaan keskiviikkona



Rakennerahaston, hankeviidakon hankaluudet sai tuta Keski-Pohjanmaan liitto alkuvuodesta. Jo aloitettujen hankkeiden sekä jatkohankkeiden kirjaukset eivät olleet kohdentuneet oikein ja rahoituksen kulkua valvova työ- ja elinkeinoministeriö pyysi selvityksen epäkohdista. Maakuntaliitto toimitti selvityksen, mutta sen ei todettu olevan riittävä. Ministeriö päätyi ainutlaatuiseen ratkaisuun ja epäsi Keski-Pohjanmaan liitolta EU-hankerahojen myöntöoikeudet kokonaan.

Nyt maakuntaliitossa noin nelisenkymmentä hanketta on käyty läpi ja hankerahoja on palautettu noin 180 000 euroa. Keski-Pohjanmaan liitto on saanut kritiikkiä myös huonosta työilmapiiristä. Keskiviikkona liitolla aloitetaan loppuviikon kestävä ministeriön tilaama tarkastus.

– Riippumaton tarkastus tehdään kokonaisvaltaisesti. Myös maakuntaliiton toimintatapojen täytyy vastata hallintoviranomaisen ohjeita. Koko kokonaisuus ratkaisee lopputuloksen, toteaa Marja- Liisa Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä.

