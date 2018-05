Lukijan mielipide: Ovatko ihmisoikeudet Kokkolassa ääri-ilmiö?



Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi tarjoilee Keskipohjanmaa-lehden haastattelussa (12.5.) kaikki tekstaripalstojen kliseet ilmeisesti myös omina mielipiteinään lukijoille. Ensilukemalla ei tiennyt itkisikö vai nauraisiko. Surullista ja hämmentävää luettavaa.

Herlevi lataa: ”En ole mitenkään homovastainen, mutta rinnastan priden aatteelliseen tapahtumaan. Onko näin, että tulee tänne mikä kulkue tahansa, sitä lähdetään tukemaan? Haluan kaupungilta neutraalin kannan.”

Kun Pride-tapahtumaa lähdettiin suunnittelemaan, oli kyse juuri tämänkaltaisten ennakkoluulojen hälventämisestä ja raja-aitojen kaatamisesta erilaisten ja eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä. Tapahtumaa ei ole ollut suunnittelemassa vain pieni vähemmistöryhmä, vaan sukupuoliselta ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan hyvin heterogeeninen joukko ihmisiä. Näitä tulevan Pride-viikon ja pitkin kevättä olleiden tapahtumien sarjaa ovat valmistelleet niin heterot, homot, transgenderit, miehet, naiset, nuoret ja vanhemmat ihmiset. Jo yksistään se osoittaa, että Keski-Pohjanmaa tarvitsee tapahtuman suvaitsevaisuuden puolesta ja se on tervetullut tänne. Neutraalia olisi se, ettei Kokkolassa järjestettäisi mitään tapahtumia.

Herlevi kannattaa ihmisoikeuksia ja toivottaa Priden tervetulleeksi, mutta samaan hengenvetoon nimeää ihmisoikeudet aatteelliseksi ääriajatteluksi ”tietyn asian liikkeeksi” ja tulee ilmeisen tietoisesti rinnastaneeksi Pride-väen Suomen Sisuun. Rinnastus on täysin käsittämätön, etenkin ihmisoikeuksista puhuttaessa. Miten voidaan samaan hengenvetoon puhua Suomen Sisusta, jolla on todistettavasti vankat yhteydet kansainvälisiin fasistisiin ja uusnatsijärjestöihin. Sen historia alkaa Suomessa vuodelta 1998. Kaupunki tukee monia järjestöjä ja yhdistyksiä, joiden taustavoimina vaikuttavat jotkin aatteet, poliittiset tai ideologiset liikkeet. Puhtaasti neutraalia toimintaa on itse asiassa vaikea edes löytää. Jos tutkitaan eri järjestöjen taustoja, historiasta löytyy aatteellisia tai ideologisia kytkyjä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että itse toiminta tähtäisi aatteellisesti johonkin päämäärään. Jos nyt verovaroista johonkin haluaisi promillen sijoittaa, niin juuri sellaiseen toimintaan, joka tukee ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien sekä suvaitsevaisuuden toteutumista. Kokkolan asukasmäärällä laskettuna Pridelle myönnetty 1500 euron avustus tekee hurjat 0,03 €/asukas. Kaupunginhallituksen esityslistalla oli joukko avustushakemuksia. Yhtenä niistä oli Pride-ryhmän hakemus. Se, että omaishoitajien hakemus lukuisten muiden hakemusten joukosta asetettiin populistisen tarkoitushakuisesti vastakkain Pride-hakemuksen kanssa, ei tehnyt oikeutta kummallekaan hakijalle. Tässä kohtaa olisi voinut toimia myös toisin, eli omaishoitajien hakemukseen olisi voinut myös esittää suurempaa summaa, kuten myös Pride-hakemukseen esitettiin.

Haastattelussa kysellään kh:n puheenjohtajan osallistumisesta Pride-tapahtumaan ja kaupunki-imagosta. Herlevi töksäyttää ilmoille sen pahimman kliseen: ”Se on aivan ok, en ota kantaa puoleen tai toiseen. Jokainen saa päättää, mitä kamarissaan tekee.” Mitä ihmettä ja kenen sänkykamaripuuhat tähän Pride-tapahtumaan kuuluvat? Onko ymmärrettävä niin, että Herlevin mielestä sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluva on sitä vain sänkykamarissa ja nyt se tuodaan sitten Prideille näkösälle?

Mitä siis kaupunginhallituksen puheenjohtaja tarkoittaa, kun hän haluaa ihmisoikeuksia tuettavan – mutta ei verovaroin? Kenen asia ihmisoikeuksien tukeminen on? Artikkelin mukaan ei ainakaan hänen. Hän ei siis ottaisi kantaa, jos maahanmuuttoa vastustava taho hakisi avustusta, vaan olisi neutraali. Poliittisen uran valinneelle on aika haastavaa ja miltei mahdoton olla neutraali. Onko silloin neutraali, jos selvin sanoin rinnastaa ihmisoikeuksia ajavan vapaiden kansalaisten yhteenliittymän kansallismieliseen Suomen sisuun? Haluaako Herlevi siis olla neutraali vai vähän neutraali? Ottaa kantaa, muttei ottaa kantaa? Ken kertois sen?

Virpi Karhu

KOKKOLA