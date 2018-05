Lukijan mielipide: Onko Pride hyvästä vai sitten ei



Mistähän johtuu kun Keskipohjanmaa-lehti julkaisee jonkin jutun liittyen pride-tapahtumaan tai homoihin/lesboihin, niin kirjoittajan nimi on milteipä aina toimittaja Jouni Nikula. Joitain viikkoja sitten kirjoitit Pride-tapahtumasta Kokkolassa, juttu meni niin että joka ei hyväksy ”sukupuolivähemmistöjä” on homofoobikko sekä vielä tietämättään homo tai lesbo.

Ensinnäkin haluaisin tietää mikä on homofobia? Onko se niin että kyseisen sairauden omaava homon tai lesbon nähdessään alkaa kirkumaan ja juoksee paniikissa pois paikalta hakien päivystyksestä rauhoittavaa peloissaan? Vai onko se epäonnistunut nimitys henkilöille, joilla on oma mielipide eikä se vastaa omaasi?

Minulla on mielipiteeni, jonka saan pitää. Jokaisella on. Niitä on monia ja harvoin ne kohtaavat täydellisesti. Tässä taannoisessa kirjoituksessasi oli sen verran painavaa tekstiä, että päätimme lopettaa lehden tilaamisen, osin siksi että uusi tabloid ei vastaa vanhaa hyvää lehteä, mutta osittain myös siksi että kirjoituksesi oli törkeä.

Olen sitä mieltä että maailmassa tärkeintä on rakkaus – koski se sitten ketä tahansa jos joku siitä onnelliseksi tulee. Jos maailmassa olisi enemmän rakkautta, ei olisi niin paljoa kurjuutta. Toiset pitävät tärkeämpänä, että kaikilla maailman lapsilla olisi ruokaa ja vettä, ettei tehtäisi eläinkokeita yms. Sinä olet valinnut ihmisoikeudet. Kukaan ei koskaan saa maailmasta vääryyttä pois, oli se sitten eläinten huono kohtelu tai nälänhätä tai ihmisoikeudet. Asiaan voi yrittää vaikuttaa tuomalla asiaa ja vääryyttä esille, joka tuskin johtaa mihinkään. Jokainen taistelee oman aatteensa puolesta, mutta älä hauku äläkä arvostele muiden aatteita. Varsinkin toimittajana sinun se pitäisi tietää.

Kirjoitat että ”Keskipohjanmaa-lehti tiedusteli pj. Herlevin kielteistä kantaa myöntää tukea Pridelle”. Sinä halusit tietää vai lehti? Reinolta erittäin hyvät perustelut omille ajatuksilleen, kun mukana oli tuki omaishoitajille, ehdottomasti omaishoitajat olisivat kuuluneet etulinjaan. Huom. tuo oli minun mielipiteeni.

Nykyään ei voi ilmaista millään tavalla omaa kantaansa. Se on sitten potkut töistä ja homofoobikko otsassa, mikä on tosi surullista. Ihmisoikeudet? Jos ajatellaan, että joku haluaisi naimisiin veljensä kanssa, niin sehän ei onnistu. Eikö se ole ihmisoikeuksien vastaista? Tai koiransa kanssa? Asiaa voidaan vatvoa loputtomiin. Hyväksymällä sukupuolineutraalin avioliittolain Venäjä lopetti adoptiot Suomeen js useat omaa lasta odottaneet jäivät tyhjän päälle. Lapset taas menettivät odottamansa vanhemmat. Asioilla on monesti kaksi puolta. Onko se parempi, että homot ja lesbot pääsevät naimisiin kuin että venäläiset lapset ovat orpoja? Toiset perustelevat kielteistä kantaansa sukupuolivähemmistöihin uskonnolla, toiset muulla, mutta se jokaiselle sallittakoon. Oman asian voimakas tuputtaminen ja toisten arvosteleminen ei johda kuin kielteisempään asenteeseen.

Mari Keski-Vähälä

KAUSTINEN