Pienet oppilaat taksilla kouluun Haapajärvellä, varotoimena useista susihavainnoista



Antti Savela

Haapajärven Oksavan koulun pienemmät oppilaat saavat koulukyydin tämän viikon ajan. Tähän aikaan vuodesta oppilaat pyöräilevät kouluun kauempaankin, mutta nyt tehtiin sivistystoimenjohtaja Veijo Tikanmäen mukaan poikkeus sääntöön.

– Pienemmät oppilaat saavat kyydin kouluun, varsinkin vähän kauempaa. Kyydityksen rajana on tavallisesti kolme kilometriä, varotoimi on voimassa ainakin tämän viikon. Katsotaan sitten, mikä on tilanne, Tikanmäki kertoo.

Varotoimeen ryhdyttiin lauantaina ja maanantaina aamulla tehtyjen susihavaintojen perusteella. Petoyhdyshenkilö Olli Leppänen Haapajärven-Reisjärven riistanhoitoyhdistyksestä kertoo, että havaintojen ja jälkien perusteella molempina päivinä alueella on liikkunut yksi susi. Lauantain ja maanantain eläimet näyttävät tosin olevan eri yksilöitä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Ilmeisesti on kyse laumasta lähteneistä yksittäisistä susista. Molemmat ohittivat Oksavan samasta paikasta eli ne tulivat kantatien yli lähellä Settisiltaa, jatkoivat patosiltaa ja katosivat länsipuolen tien ylitettyään kohti Kuuhinkoa ja Leväniemeä.

Leppänen toivoo, että ihmiset pitävät silmänsä auki ja ilmoittavat mahdollisesti uusista havainnoista, joita viranomaiset tarvitsevat "selkänojana" päätöksilleen. Jos susi jää norkoilemaan taajaman liepeille, viranomaisilla on oikeus karkottaa sitä, mutta jo siihenkin tarvitaan useita tarkistettuja havaintoja.

Haapajärvellä petoyhdyshenkilönä toimivat Leppänen ja Risto Murisoja.