Hellepäiviä on ollut toukokuussa jo kolme – viime vuonna niitä ei ollut koko kesänä



Toukokuussa on ollut jo monta hellepäivää. Colourbox

Katariina Poranen

Keskipohjanmaan levikkialueella on koettu toukokuun puoliväliin mennessä jo kolme hellepäivää. Hellelukemia on mitattu kolmena päivänä Ilmatieteen laitoksen kolmella alueen mittauspisteellä: Halsualla, Haapavedellä ja Pyhäjärvellä. Toholammin ja Ylivieskan mittauspisteillä helleraja on rikottu kahtena päivänä toukokuussa.

Helteen määritelmä täyttyy, kun päivän ylin lämpötila on yli 25 astetta.

Toukokuussa lämpimintä on ollut sisämaassa. Rannikolla esimerkiksi Kokkolan Hollihaan mittauspisteellä ei ole vielä mitattu yhtään hellepäivää, sillä lähellä olevalla merellä on viilentävä vaikutus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kuluva vuosi poikkeaa selvästi viime vuodesta. Silloin Keski-Pohjanmaalla ei ollut koko kesänä yhtään hellepäivää.

Helteisiä toukokuita on kuitenkin ollut aikaisemminkin. Esimerkiksi vuonna 2014 Haapaveden, Halsuan, Kokkolan, Kruunupyyn, Pyhäjärven, Toholammin ja Ylivieskan mittauspisteillä mitattiin jopa neljä hellepäivää.

Suomessa hellettä on useimmiten heinäkuussa, keskimäärin 16 päivänä. Toukokuussa hellepäiviä on koko maassa keskimäärin kolme.