Kärsämäki puoltaa Tracegrown lannoitetehdasta: alkamustamassasta on tarkoitus tehdä hivenainelannoitetta



Arja Kangas

Kärsämäki

Kärsämäen kunta antoi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle lausunnon, jossa se puoltaa Tracegrow Oy:n kaavaileman lannoitetehtaan toteuttamista Kärsämäelle. Ely pyysi kunnalta lausuntoa osana yva-menettelyä.

Lannoitteen raaka-aineena on tarkoitus käyttää alkalimustamassaa, joka syntyy alkaliparistojen käsittelyssä. Mikäli lannoitetehdas toteutuu, siellä on määrä käsitellä enintään 3 000 tonnia alkalimustamassaa vuodessa. Alkalimustamassan varastointikapasiteetti laitosalueella on 200 tonnia. Lopputuotetta eli hivenainelannoitetta tuotetaan 5 000 kuutiota eli noin 7 000 tonnia vuodessa. Kunnan arvion mukaan hankkeella on positiivisia vaikutuksia luonnonolosuhteisiin, maankäyttöön, yhdyskuntarakenteeseen, elinkeinotoimintaan sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyisyyteen.

Tehtaalla on Kärsämäellä jo valmiit tilat, jossa on harjoitettu jo koetoimintaa. Koeluonteinen toimintalupa on voimassa 31. joulukuuta 2018 asti. Mikäli hanketta ei toteuteta, toiminta lopetetaan luvan voimassaolon päätyttyä.